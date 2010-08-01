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Spor

ÇİFTLERDE DANIILIDOU

01 Ağustos 2010 01:10

-ÇİFTLERDE DANIILIDOU-WOEHR İKİLİSİ ŞAMPİYON İSTANBUL (A.A) - 31.07.2010 - Sony Ericsson WTA Tour İstanbul Cup Uluslararası Bayanlar Tenis Turnuvası'nda çiftlerde Eleni Daniilidou (Yunanistan)-Jasmin Woehr (Almanya) ikilisi şampiyon oldu. Enka Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Daniilidou-Woehr çifti, final maçında merkez kortta Maria Kondratieva (Rusya)-Vladimira Uhlirova (Çek Cumhuriyeti) ikilisiyle karşılaştı. Daniilidou-Woehr ikilisi maçın ilk setini 6-4 alarak 1-0 öne geçerken, ikinci seti 6-1 kazanan Kondratieva-Uhlirova çifti, durumu 1-1'e getirdi. Bu sonuçla müsabakada ''süper tie break'' seti oynanırken, burada rakiplerine 11-9 üstünlük sağlayan Daniilidou-Woehr çifti, maçı 2-1 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu.

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