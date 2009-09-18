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Ekonomi

Çiftler eve kapanıp sevişti pijama satışları patladı

Pijama satışlarının artması, çiftlerin artık sekse daha çok vakit ayırdıklarının göstergesi olarak kabul edildi.

18 Eylül 2009 03:00

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre erkek pijama satışları üçte bir arttı. Bu da İngiliz çiftlerin evde daha fazla kalıp seviştiklerinin bir göstergesi kabul ediliyor.

Araştırmalara göre 1999'da 22 milyon sterlin olan erkek pijaması satış rakamları bu yıl 33 milyon sterline sıçradı.

1999'da pijama satın alan 25 yaş altı erkeklerin oranı yüzde 4'ten yüzde 22'ye yükseldi. Kadın pijama satışları ise 32 milyondan 93 milyon sterline yükseldi.

Uzmanlara göre bu rakam, çiftlerin artık sekse daha çok vakit ayırdıklarını gösteriyor.

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