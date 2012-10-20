Çiftkurtlar Otomotiv'in sahibi Mehmet Çelik serbest bırakıldı

ABD'den ithal ettiği lüks oto ve ciğlerin fiyatını düşük göstererek milyonlarca TL'lik vergi kaçırmakla suçlanan Çiftkurtlar Otomotiv'in sahibi Mehmet Çelik ve 6 çalışanı geceyi sorguda geçirdi. Savcı talimatı ile serbest bırakılan Mehmet Çelik’in pazartesi günü polis eşliğinde adliyeye gidip ifade vermesi bekleniyor.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2010 yılında "Tilki Selim" olarak bilinen Selim Işık'a düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, şüphelinin Hummer marka cipine de el koymuştu. Şok cihazı, çivi atma, duman püskürtme özelliği ile donatılmış araç incelendiğinde evraklarında gümrük beyanı ile ilgili usulsüzlük olduğu belirlenmişti. Konu Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne devredilmiş, mali polis, aracın fabrika çıkış fiyatının çok altında fiyatla gümrükten geçirilerek Türkiye 'ye getirildiğini tespit etmişti. Bu yolla gümrük ve lüks tüketim vergilerini eksik ödeyen cip sahibinin, aracın gerçek fiyatının yüzde 110'u kadar devleti zarara uğrattığı belirlenmişti.

300 LÜKS ARAÇ SAHİBİ EMNİYETE ÇAĞIRILMIŞTI

Selim Işık’ın cipiyle tespit edilen yolsuzluk yöntemini açığa çıkaran Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmayı bu aşamada bırakmayarak soruşturmayı derinleştirmiş ve benzer yöntemle Türkiye'ye sokulan 300 araç daha tespit etmişti. ABD Polisi ile yardımlaşarak yürütülen çalışmalarla tespit edilen araçlardan bazılarına el konulmuştu. El konulan o araçların bir kısmı emniyete otoparkına getirilerek incelenmiş, daha sonra gümrüğe iade edilerek satışa çıkarılmıştı.

Mehmet Çelik dün gözaltına alındı

Düşük fiyat göstererek ithalat yapıp devletin zarar uğratılmasıyla ilgili çalışmalarına devam eden Mali Şube ekipleri aynı çalışma kapsamında dün Çiftkurtlar Otomotiv'in sahibi Mehmet Çelik ve 6 çalışanı gözaltına aldı. Sibel Turnagöl'le Temmuz ayında evlenen Çelik ve çalışanları Sorgulanmak üzere akşam saatlerinde Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İfadesi alınan Mehmet Çelik, gece yarısı emniyetten serbest bırakıldı.