-ÇİFTİN BALAYI YAPACAĞI YER GİZLİ TUTULUYOR LONDRA (A.A) - 29.04.2011 - İngiltere kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü William ile eşi Cambridge Düşesi Kate'nin balayı yapacağı güvenlik nedeniyle gizli tutuluyor. Çiftin onuruna Buckingham Sarayında akşam yemeği daveti veriliyor. Cambridge Dükü William'ın babası Galler Prensi Charles'ın ev sahipliğinde yapılan ve 300 kişinin davetli olduğu yemeğe, çiftin arkadaşları ile ailelerin yakınları katılıyor. Akşamki yemeğin ardından sarayda çiftin, arkadaşları ve akrabalarıyla eğleneceği bildiriliyor. Kate akşamki yemekte, gelinliğini de tasarlayan geçen yıl intihar eden ünlü İngiliz tasarımcı ve modacı Alexander McQueen'in baş tasarımcısı Sarah Burton imzalı, beyaz straplez bir elbise giydi. İngiliz basını bugün yapılan düğün töreninin "sıcak ve samimi bir havada geçtiğini" aktararak, bunun "İngiliz monarşisinin modernleştirilmesinin göstergesi olduğu" yorumunu yapıyor. William ve Kate, bugün Londra'daki tarihi Westminster Kilisesinde, bin 900 kişinin davetli olduğu törenle evlendi. Dünyada yaklaşık 2 milyar kişi televizyon ekranlarından, Londra'da ise düğün kortejinin geçtiği alanda yaklaşık 1 milyon kişi düğüne şahitlik etti. Düğünden önce sabah saatlerinde İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, torununa Cambridge Düklüğü ünvanı verdi. Düklük, İngiliz asillerine verilen en yüksek unvan olma özelliğini taşıyor. Cambridge Dükü William'ın Kraliyet Hava Kuvvetlerindeki (RAF) görevini tamamlayacağı 2013 yılına kadar çiftin Galler'de bir malikanede yaşaması bekleniyor.