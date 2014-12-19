Çifte vatandaşlıkta yeni dönem



Almanya'da yaşayan yabancı kökenlilerin çocukları için çifte vatandaşlığı kolaylaştıran düzenleme 20 Aralık'ta yürürlüğe giriyor. Vatandaşlık yasasında yapılan değişiklikle yabancı kökenli anne-babaların Almanya'da doğup büyümüş çocukları, opsiyon modelinden muaf tutuluyor.

Özellikle Türk ailelerin çocuklarını ilgilendiren yeni düzenleme ile çocuklar 23 yaşına kadar iki vatandaşlık arasında seçim yapmak zorunda kalmayacak. Yasada yapılan değişiklik uyarınca Almanya'da 21 yaşına kadar sekiz yıl Almanya'da ikamet etmiş, altı yıl okula devam etmiş ya da Almanya'da bir okul diploması almış kişiler de çifte vatandaş olabilecek.

Almanya'da şimdiye kadar geçerli olan tartışmalı opsiyon modeli, yabancı kökenlilerin Almanya'da doğmuş çocuklarının 23 yaşına kadar Alman vatandaşlığı ile ebeveyninin vatandaşlığı arasında tercih yapmasını gerektiriyordu. Vatandaşlık yasasında değişiklik, Sosyal Demokrat Parti ile Hrıstiyan Birlik partileri arasında uzun pazarlıkların sonunda koalisyon anlaşmasında yerini almıştı.