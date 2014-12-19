T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Çifte vatandaşlıkta yeni dönem

Almanya’da çifte vatandaşlık konusunda uzun tartışmaların ardından kabul edilen yeni düzenleme 20 Aralık’ta yürürlüğe giriyor.

19 Aralık 2014 16:47


Almanya'da yaşayan yabancı kökenlilerin çocukları için çifte vatandaşlığı kolaylaştıran düzenleme 20 Aralık'ta yürürlüğe giriyor. Vatandaşlık yasasında yapılan değişiklikle yabancı kökenli anne-babaların Almanya'da doğup büyümüş çocukları, opsiyon modelinden muaf tutuluyor.

Özellikle Türk ailelerin çocuklarını ilgilendiren yeni düzenleme ile çocuklar 23 yaşına kadar iki vatandaşlık arasında seçim yapmak zorunda kalmayacak. Yasada yapılan değişiklik uyarınca Almanya'da 21 yaşına kadar sekiz yıl Almanya'da ikamet etmiş, altı yıl okula devam etmiş ya da Almanya'da bir okul diploması almış kişiler de çifte vatandaş olabilecek.

Almanya'da şimdiye kadar geçerli olan tartışmalı opsiyon modeli, yabancı kökenlilerin Almanya'da doğmuş çocuklarının 23 yaşına kadar Alman vatandaşlığı ile ebeveyninin vatandaşlığı arasında tercih yapmasını gerektiriyordu. Vatandaşlık yasasında değişiklik, Sosyal Demokrat Parti ile Hrıstiyan Birlik partileri arasında uzun pazarlıkların sonunda koalisyon anlaşmasında yerini almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaAralıkTürkAlmanSosyal Demokrat PartiHrıstiyan BirlikDeutsche Welle Türkçe AFPKNABKAG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24