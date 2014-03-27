Çifte vatandaşlıkta anlaşma



Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ve İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, çifte vatandaşlığa ilişkin yasal düzenlemeler konusunda yapılan görüşmeler sonrası koalisyon ortakları arasında anlaşma sağlandığını duyurdu.

Açıklamada, Almanya'da doğan göçmen kökenli çocukların hem Alman pasaportu sahibi olup hem de ebeveynlerinin ülkesinin vatandaşlığını koruyabilmesi için gerekli koşullar üzerinde görüş birliğine varıldığı belirtildi.

Çifte vatandaşlık hakkına sahip olmak için 21 yaşını doldurmuş ve Almanya'da doğmuş bir gencin ya 8 yıl Almanya'da yaşaması ya da 6 yıl Almanya'da bir okulda eğitim almış olması koşulu getiriliyor.

Öte yandan Almanya'da alınmış bir okul diploması ya da meslek eğitimi diploması sunabilmek de yeterli sayılıyor.

Maas, planlanan yeni düzenlemeyi, modern bir vatandaşlık hakkı yönünde atılmış önemli bir adım olarak nitelendirdi. De Maizière de yasa tasarısını iyi ve pratik bir tasarı olarak tanımladı.

Şu ana dek Almanya'da dünyaya gelen göçmen kökenli çocukların 18 ila 23 yaşları arasında Alman vatandaşlığı ya da ebeveynlerinin ülkesinin vatandaşlığı arasında seçim yapması gerekiyordu. Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokrat Parti, koalisyon çalışmaları sırasında bu düzenlemede reform yapılması konusunda anlaşmıştı.

Söz konusu düzenlemeden özellikle Almanya'da yaşayan Türkler faydalanacak. AB ülkelerinden birinden göç edenlere çifte vatandaşlık hakkı otomotik olarak tanınıyor. Öte yandan vatandaşlıktan çıkmaya izin vermeyen Fas, İran, Cezayir, Suriye ve çoğu Latin Amerika ülkesinin vatandaşlarına da çifte vatandaşlık hakkı tanınıyor.

Yasanın 2014 yılı içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.