T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çifte vatandaşlık sahibi Türklerin geçişine engel; Bulgaristan seçimlerine iki gün kala eylemciler sınırı kapattı!

Bulgar yetkililer, Türk gazetecilerin ülkeye girişine, "güvenlik" gerekçesiyle izin vermedi

Fotoğraf: Arşiv

24 Mart 2017 16:30

Bulgaristan’da pazar günü yapılacak genel seçimler öncesinde bazı siyasi partiler, Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşların Bulgaristan’a giderek oy kullanmalarını istemediklerini dile getirip, Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı yakınlarında protesto eylemi yapacaklarını açıkladı. Bulgaristan'daki erken seçim heyecanı yaşanırken Bulgar göstericiler sınırı kapattı. Türkiye'den gidenlerin, göstericilerin bulunduğu bölgeye geçişine izin verilmiyor. Öte yandan Bulgar yetkililer bu nedenle Türk gazetecilerin ülkeye girişine, ‘güvenlik’ gerekçesiyle izin vermedi.

Bulgaristan’da pazar günü yapılacak genel seçimlere Türkler’in kurduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) ile Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi de (DOST) katılacak.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, seçimler öncesi salı günü Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nın karşısında bazı Bulgar partiler, seçimlerde Türkiye’de yaşayan çifti vatandaşların ülkelerine gelip oy kullanmalarını istemediklerini belirterek günlerdir eylem yapıyor.

Geçen günlerde ellerinde Bulgar bayrakları taşıyan gruplar yola zincir çekip, araç lastikleriyle kapatmıştı.

Bugün daha büyük gösteri

Aynı bölgede bugün daha büyük bir protesto eylemi yapılacak olması nedeniyle, bölgede Bulgar polisi tarafından sıkı güvenlik önlemleri alındı. Bu arada sabah saatlerinde Bulgaristan’a oy kullanmak için otobüslerle gelen çifte vatandaşlar Kapıkule Sınır Kapısı’ndan sorun yaşamadan karşı tarafa geçiş yapmıştı.

Gazeteciler tampon bölgede bekletiyor

Bulgarların yapacağı protestoyu takip etmek üzere bu ülkeye gitmek üzere Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan çıkış yapan Türk gazetecilere, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda ülkeye girişlerine izin verilmedi.

Bulgar yetkililer, eyelm yapılacağını belirterek, gazetecilerin girişlerine ‘güvenlik’ gerekçesiyle izin verilmediğini belirtti. Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapan gazeteciler izin verilmemesi üzerine iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

ETİKETLER

Bulgaristansiyasi partiTürkiyeKapıkule Sınır KapısıKapitan Andreevo Sınır Kapısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24