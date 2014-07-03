Almanya'dan çifte vatandaşlık onayı

Federal Meclis'te akşam saatlerinde yapılan oylamada, çifte vatandaşlığa ilişkin yasa tasarısı onaylandı.

463 milletvekili yasa tasarısına evet oyu verirken, 111 milletvekili hayır oyu kullandı.

Yasa tasarısı, Almanya’da doğan göçmen kökenli çocukların çifte vatandaşlık hakkının korunmasını içeriyordu. Buna göre, göçmen çocukların 18 ila 23 yaşları arasında Alman vatandaşlığı ya da ebeveynlerinin ülkesinin vatandaşlığı arasında seçim yapması koşulu ortadan kalkıyor.

Çifte vatandaşlık hakkına sahip olmak için 21 yaşını doldurmuş ve Almanya'da doğmuş bir gencin ya 8 yıl Almanya'da yaşamış olması ya da 6 yıl Almanya'da eğitim almış olması koşulu getiriliyor.

Almanya'da okul ya da meslek eğitimi diploması almış olmak da çifte vatandaşlıktan yararlanmak için yeterli sayılacak.

Muhalefet, yasayı yetersiz gördüğü için reddetti. Opsiyon zorunluluğunun tamamen kaldırılması istendi.