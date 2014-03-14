Çifte vatandaşlık için yeni girişim



Sosyal Demokrat - Yeşiller koalisyonu tarafından yönetilen Rehinland-Pfalz, Schleswig Holstein ve Baden-Württemberg eyaletlerinde başlatılan inisiyatifle, Federal Hükümet'in çifte vatandaşlık için öngördüğü uygulamanın değiştirilmesi isteniyor. Eyalet temsilcileri, Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nde Almanya'da yürürlükte olan opsiyon modelinin tamamen kaldırılması için önerge verecek.

İnisiyatifin öncülerinden, Baden-Württenberg eyaleti Sosyal Demokrat Parti Meclis Grup Başkan Vekili Nils Schmid, Federal Hükümet'in kabul ettiği çifte vatandaşlık yasa tasarısının uyuma köstek teşkil ettiği görüşünde. Schmid, DW'ye verdiği demeçte, “Biz koalisyon sözleşmesinde öngörülen opsiyon modelinin kaldırılması yönündeki düzenlemenin ciddiyetle ele alınmasını ve burada dünyaya gelen yabancılar için yeni bürokratik engeller yaratılmamasını istiyoruz” dedi.

Hristiyan Sosyal Birlik partisinin Genel Sekreteri Andreas Scheuer ise DW'nin sorularını yanıtlarken, “Alman vatandaşlığı kolayca herkese verilmemeli” yorumunda bulundu. Scheuer, “Biz koalisyon sözleşmesinde, çifte vatandaşlığın okul ve oturum şartlarına bağlanmasını kabul ettik. Bu yüzden, bu girişimi değerlendirmek oldukça güç” sözleriyle inisiyatifi eleştirdi.

Opsiyon modeli

Geçen yıl kasım ayında, Büyük Koalisyon'u kuran Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Birlik partileri koalisyon sözleşmesinde, “Almanya'da doğan ve büyüyen göçmen çocuklarının Alman uyruğunu kaybetmemesi ve opsiyon modelinden muaf kılınması” üzerinde uzlaşmıştı.

Opsiyon modeli, ailesi AB dışındaki ülkelerden gelen göçmen kökenli çocukların, 23 yaşına kadar ailesinin vatandaşlığı ile Alman vatandaşlığı arasında tercih yapmasını zorunlu kılıyor. Bu düzenleme AB ülkeleri için geçerli değil. AB vatandaşları her iki pasaportu da taşıma hakkına sahip. Tartışma özellikle söz konusu düzenlemedeki Almanya'da büyümüş olma şartı yüzünden çıkıyor. Hristiyan Sosyal Birlik Genel Sekreteri Andras Scheuer, “Düşünün ki çocuklar Doğu Anadolu'da okula gidiyor. Bütün hayatlarını orada geçiriyor ve 16-17 yaşına gelince de Alman pasaportları olduğunu hatırlıyorlar” diyor. Scheuer, daha sonra Almanya'ya gelen gençlerin dil ve uyum sorunları ile karşılaşabileceklerini hatırlatıyor.

Çifte vatandaşlık inisiyatifi temsilcileri ise argümanlarını daha çok ekonomik nedenlere dayandırıyorlar. Nils Schmid, iki uyruklu olmanın genel olarak uyumu teşvik eden bir unsur olduğunu savunuyor. Almanya'nın ekonomik çıkarlarına dikkat çeken Schmid, “Almanya'da uzman eleman açığı nedeniyle uyumu teşvik eden düzenlemeler yapmalıyız” diyor.

‘Aidiyet uyrukla ilgili değil'

Berlin'deki Bilim Merkezi'nde uyum konusunda araştırmalar yapan Dr. İnes Michalowski ise çifte vatandaşlık konusuna çok fazla önem atfedildiği görüşünde. Uzman, “Bir kişinin taşıdığı kimlik onun aidiyeti hakkında bilgi vermez. Çifte vatandaşlık bütünüyle yasaklansa bile, kişinin kendini belli bir ülkeye ait hissetmesini yasaklayamayız”, diyor.