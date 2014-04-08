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Dünya
Deutsche Welle

Çifte vatandaşlığa ilk onay

Alman Bakanlar Kurulu, Almanya’da doğan göçmen kökenli çocukların çifte vatandaşlık hakkını korumasına ilişkin yasa tasarısını onayladı.

08 Nisan 2014 15:58


Almanya'da doğan göçmen çocuklarının hem Alman pasaportu sahibi olup hem de ebeveynlerinin ülkesinin vatandaşlığını koruyabilmesi için gerekli koşulları içeren yasa tasarısı Alman Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi.

Böylece göçmen çocuklarının 18 ila 23 yaşları arasında Alman vatandaşlığı ya da ebeveynlerinin ülkesinin vatandaşlığı arasında seçim yapması koşulu pratikte kaldırılmış oldu.

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, vatandaşlık yasasının daha modern hale geleceğini söyledi. Maas, “Yaşamları Almanya'da şekillenmiş genç insanlar ebeveynlerinin kökleri aleyhinde karar almaya daha fazla zorlanmayacak” dedi.

Alınan karar uyarınca çifte vatandaşlık hakkına sahip olmak için 21 yaşını doldurmuş ve Almanya'da doğmuş bir gencin ya 8 yıl Almanya'da yaşamış olması ya da 6 yıl Almanya'da okul eğitimi almış olması koşulu getiriliyor.

Öte yandan Almanya'da okul ya da meslek eğitimi diploması almış olmak da çifte vakandaşlıktan yararlanmak için yeterli sayılacak.

Yasanın yıl içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasa tasarısı onaylanmak üzere Federal Meclis'e havale edilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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