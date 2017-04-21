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"Çifte vatandaşlar oy kullanmasın"

"Dört yıl boyunca bizi yönetecek iktidarı belirlemeye ortak oluyor ama o başka bir ülkede başka bir iktidarla yaşıyor"

21 Nisan 2017 14:11

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, çifte vatandaşlığı bulunan Türkiyelilerin, oy kullanmalarına karşı olduğunu söyledi. Tezkan, "Adam Belçika’da yaşıyor, aynı zamanda Belçika vatandaşı.. Bizdeki seçimler için oy veriyor. Dört yıl boyunca bizi yönetecek iktidarı belirlemeye ortak oluyor ama o başka bir ülkede başka bir iktidarla yaşıyor" diye yazdı.

Mehmet Tezkan'ın "Mesele CHP'nin iktidarı değil" başlığıyla yayımlanan (21 Nisan 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Çifte vatandaşlar oy kullanmamalı

Açık ve net.. Çifte vatandaş Türklerin oy vermesine karşıyım..

Türk vatandaşı olup yurt dışında çalışanlar oy kullanmalı..

Ama..   

Hem Alman vatandaşı hem Türk vatandaşı..

Hem Hollanda vatandaşı hem Türk vatandaşı..

Hem Fransa vatandaşı hem Türk vatandaşı olanlar oy vermemeli..

***

Niye mi?

Adam Belçika’da yaşıyor, aynı zamanda Belçika vatandaşı.. Bizdeki seçimler için oy veriyor.. Dört yıl boyunca bizi yönetecek iktidarı belirlemeye ortak oluyor ama o başka bir ülkede başka bir iktidarla yaşıyor..

Arada tatil için uğruyor veya uğramıyor..

***

Adam İngiltere’de yaşıyor.. Çifte vatandaş.. Bizim rejimimizi belirlemek için oy veriyor ama kendisi ömrübillah başka bir ülkede yaşayacak..

***

Bana göre doğrusu şu..

Türkiye’ye yerleşen çifte vatandaşlar oy versin..

Avrupa’yı mesken tutanlar uzaktan ahkâm kesmesin..

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