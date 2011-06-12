-ÇİFTE SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR PEŞAVER (A.A) - 11.06.2011 - Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde arka arkaya meydana gelen iki patlamada ölenlerin sayısı 32'ye yükselirken, 100'e yakın da yaralının bulunduğu bildirildi. Yetkililerin açıklamalarına göre, yerel saatle gece yarısından hemen sonra meydana gelen, siyasi parti bürolarının ve askeri konutların bulunduğu bölgede, görece olarak şiddeti az olan ilk patlamanın ardından polis ve kurtarma görevlilerinin alana koşmasından sonra oldukça şiddetli olan ikinci patlama meydana geldi. İlk verilere göre ikinci patlamaya, bir araca yerleştirilen ve uzaktan kumandayla infilak ettirilen bombanın yol açtığı düşünülürken, ilk patlamanın kaynağı henüz bilinmiyor. Saldırının, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Başkanı Leon Panetta ile Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin, Pakistanlı yetkililerle ayrı ayrı istihbarat paylaşımı ve Taliban ile uzlaşma çabaları konusunda görüşmek üzere Peşaver'den 150 kilometre uzaklıktaki başkent İslamabad'da bulunduğu sırada düzenlendiğine dikkat çekiliyor.