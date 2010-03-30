Çifte intihar saldırısını 'Kara Dullar' mı yaptı?

T24 - Dünyanın en işlek ulaşım yollarından Moskova Metrosu’nda dün sabah düzenlenen çifte intihar saldırısını, ölen Çeçen isyancıların eşlerinden oluşan “Kara Dullar” örgütünün düzenlediği öne sürüldü.



Moskova’da terör 6 yıllık aradan sonra yeniden yer altında ortaya çıktı ve metroda intihar eylemcisi kadınlar tarafından düzenlendiği sanılan iki ayrı bombalı saldırıda en az 38 kişi öldü, 100’e yakın kişi de yaralandı. Her gün 9 milyon yolcunun kullandığı metroda dün sabah yaşananlara tanık olanlar cep telefonlarına da kaydettikleri dehşet verici anları anlattı. İlk patlama Kremlin’den birkaç yüz metre uzakta, Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasının yakındaki “Lubyanka” istasyonunda meydana geldi. Moskovalıların işe gittiği yerel saatle 07.52’de (TSİ 06.52) tıklım tıklım dolu olan ikinci vagonun kapılarının açılmasından hemen sonra meydana gelen patlamada 26 kişi hayatını kaybetti. Bir anda cesetler ve yaralılardan yükselen çığlıklarla kaplanan istasyonda bazıları zor durumdakilere yardım etme çalıştı, olay yerinden panik içinde kaçanlar izdihama yol açtı. İlk patlamadan 40 dakika sonra bu kez “Park Kulturı” istasyonu trenin kapılarının açıldığı an benzer bir patlamayla sarsıldı ve 12 kişi hayatını kaybetti. Yaralıları hasteneye götüren helikopterler reklam panoları ve kablolar arasından caddelere zorlukla indi.





Başörtülü kadınlar metrodan atıldı



Kısa aralıklarla meydana gelen patlamalar, metrodan kaçanların yarattığı kalabalık, olay yerine ulaşmaya çalışan 100’e yakın ambulans ve itfaiye aracı kent merkezinin felç olmasına yol açtı, sokaklar yürüyerek işe gitmeye çalışanların oluşturduğu insan seliyle kaplandı, yakınlarından haber almaya çalışanlar cep telefonu hatlarını kilitledi.



FSB Başkanı Aleksandr Bortnikov, Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev’e bilgi verirken, saldırıları Kafkas tipli iki kadın intihar eylemcisinin düzenlediğini söyledi. İlk patlamada 4 kilogram, ikincisinde 2 kilogram patlayıcı kullanıldığını ve bombaların içine armatür ve civata parçaları konulduğunu açıklayan Bortnikov, saldırıyı Kuzey Kafkasya ile bağlantılı bir terör örgütünün düzenlediğini tahmin ettiklerini, teröristlerin bölgedeki operasyonların intikamı almak istemiş olabileceğini söyledi.



FSB Başkanı, kamera kayıtlarından intihar eylemcilerine metro girişine kadar eşlik ettikleri anlaşılan Rusa benzeyen iki kadının arandığını açıkladı. Polis, önceki gün telefon eden bir kadının metroda Çeçenler tarafından terör eylemi düzenleneceği ihbarında bulunduğunu açıkladı.



Bu arada, Eho Moskvı Radyosu, patlamalardan birkaç saat sonra başörtülü iki Müslüman genç kızın kalabalık tarafından dövülerek metrodan atıldığı, Kafkas tipli erkeklerin de saldırıya uğradığını duyurdu.





Kara Dullar



Saldırıların ardından intihar eylemcisi kadınların Çeçen olduğu ve aslında FSB ile İçişleri Bakanlığı’nı havaya uçurmak istediği, ancak metroda kayboldukları öne sürüldü. Rus-Çeçen Savaşı’nın yaşandığı yıllarda çok sayıda terör eylemine sahne olan Moskova’da son büyük saldırı 2004 yılında metroda düzenlenmiş ve 41 kişi hayatını kaybetmişti. İntihar eylemlerinden çoğu savaşta eşi ya da yakını ölen kadınların oluşturduğu “Kara Dullar” örgütünün üyelerince gerçekleştirilmişti.





300 kilometrede 180 istasyon



Dünyanın en yoğun yeraltı demiryollarından Moskova Metrosu, 12 hatta 180 istasyonu olan 300 kilometrelik bir ağ. Metro, birçok istasyonunda sergilenen sosyalist gerçekçi sanat eserleriyle de meşhur.





‘Kafkas Emiri’ tehdit etmişti



Moskova’ya karşı silahlı mücade veren ayrılıkçı Çeçenlerin lideri Doku Umarov (46), kısa süre önce yaptığı açıklamada, savaşı Rusya’nın içlerine yayma tehdidinde bulunmuştu. 2006’da bir polis operasyonuyla öldürülen Abdülhalim Saydullayev’in yerine geçen Umarov 2007’de yayımlanan bir bildiriyle “Kafkas Emiri” ilan edilmişti. Bütün Batı ülkelerini “İslam düşmanı” diye tanımlayan Umarov, daha önce yaptığı duyurulardan birinde bütün bölgeye şeriat getirmek istediğini bildirmişti.





Görgü tanıkları anlatıyor



İki patlamaya da tanık olan gazeteci İrina Antonova, “Lubyanka’da kulakları sağır eden bir patlama oldu. Önce kimse ne olduğunu anlamadı. Hızla uzaklaştım ve hat değiştirerek Park Kulturı istasyonuna ulaştım. Sokağa çıktığımda ikinci patlama oldu“ diye anlattı. Bir başka görgü tanığı, “Bir anda ortalığı dumanlar kapladı. İnsanlar cehennemdeymiş gibi bağırıyordu” dedi.



İzlenimlerini internetteki bloğunda yazan “miaurizzi” takma adlı kişi, “Patlama 30-50 metre uzağımda meydana geldi. Mini bir atom bombası patlamış gibiydi” dedi. İçişleri Bakanlığı’nda yolsuzluklara karşı mücadele çerçevesinde iki milyon kişinin işten çıkarılacağını hatırlatan komplo teorisi yanlıları ise, bazı polislerin intikam almak istemiş olabileceğini iddia etti.



Taksiciler, büyük bir kaosun yaşandığı Moskova’nın merkezine ulaşmak isteyenlerden kısa mesafe ücretini onlarca kat artırarak beş bin ruble (yaklaşık 250 lira) talep etti.





