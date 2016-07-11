Kayseri cinayetlerinin sanığı MİT çalışanı çıktı!

Kayseri'de enselerinden vurularak öldürülen emlakçı Cuma Çiğdem ve Özgür Alsan'ın cinayet sanığı tutuklu Nazım D., Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) çalışanı çıktı.

14 Aralık 2015’te Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi Özal Plaza’daki ofiste enselerinden vurularak öldürülen Cuma Çiğdem ve Özgür Alsan’ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Nazım D., ‘Kasten ve Tasarlayarak Adam Öldürme’ suçundan 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.



DHA'nın haberine göre; duruşmada Nevşehir E Tipi Cezaevi’nde yatan Nazım D., öldürülen Özgür Alsan’ın eşi Yasemin Aslan, Cuma Çiğdem’in eşi Pınar, annesi Pembe Çiğdem, sanık ve mağdur avukatları hazır bulundu.



"Ölmelerinden üzüldüm"

Cinayetlerle ilgisinin olmadığını ileri süren Nazım D. savunmasında şunları söyledi: “Milli İstihbarat Teşkilatı’nda farklı görevlerde olmak üzere 17 yıldır çalışmaktayım. Berber arkadaşım vasıtasıyla tanıştığım Cuma ve Özgür’den ev almak istedim. Sonra ev için 77 bin 500 TL’ye anlaştık. Evi aldıktan bir süre sonra inşaatın ilerlemediğini gördüm. Cuma’nın yanına gittim paramı istedim. Parasının olmadığını senet yapabileceğini söyledi. 2 senet yaptık. Senedin ödeme günü üzerinden iki gün geçti ama ödeme yapmadı. Bunun üzerine aradım. ‘Bana bir hafta daha zaman ver’ dedi.



Ben de sana 10 gün daha müsaade dedim. 10 gün sonra da gelen giden olmayınca haciz işlemi için avukata gittim. Sonrasında öldürüldüklerini duydum. Olaydan birkaç gün sonra yaptığım trafik kazası sonrasında kaldırıldığım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözaltına alındım. Ben kar maskesi takmadım. Cuma ve Özgür’ün öldürüldüğünü ortak arkadaşımız olan berber Oktay’dan haber aldım. İkisinin de ölümlerinden üzüntü duydum.”

Öldürülen Cuma Çiğdem’in ağabeyi Tuncer de kardeşini öldürenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti delillerin karartılabileceği gerekçesiyle, görüntü ve fotoğrafların TÜBİTAK’a gönderilerek incelenmesine karar verip, duruşmayı 8 Eylül’e erteledi.