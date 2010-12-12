-ÇİFTE CİNAYETLE İLGİLİ AĞABEY ARANIYOR İSTANBUL (A.A) - 12.12.2010 - Fatih'te yeni evli çiftin, bir otomobilin içinde başlarından vurularak öldürüldüğü olay sonrasında polis, gelinin ağabeyi G.Ö'yü katil zanlısı olarak arıyor. Alınan bilgiye göre, Seyitömer Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi üzerinde 34 GU 7789 plakalı araç içinde başlarından silahla vurularak öldürülen Zekeriya ve Soney Vural'ın olayını soruşturan polis ekipleri, çiftin yakınlarından aldıkları ifadeler doğrultusunda, gelin Soney Vural'ın ağabeyi G.Ö'yü katil zanlısı olarak aramaya başladı. G.Ö'nün evine operasyon düzenleyen polis ekipleri, burada yaptıkları aramada G.Ö'yü bulamadı. G.Ö'nün, ailelerin karşı çıkmasına rağmen Kapalıçarşı'da kuyumculuk yapan Zekeriya Vural ile yaklaşık 10 gün önce evlenen Soney Vural'ın evliliğini onaylamadığı öğrenildi. Kapalıçarşı'daki bir kuyumcuda çalışan G.Ö'nün yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi. Bu arada, polis, ailenin bazı fertlerinin, farklı dinlere mensup Zekeriya ve Soney Vural'ın evliliklerini kabul edemediğini belirterek, cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceğini kaydettiler.