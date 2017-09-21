Çifte cinayete çifte müebbet istemi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, 20 yaşındaki Hamza Arslan ile 47 yaşındaki Mevlüt Morkoç\'u aynı gece bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 23 yaşındaki Samet Şut hakkında, iki kez ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

Bursa\'nın merkez Osmangazi İlçesi\'nde, geçen Nisan ayında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Samet Şut arkadaşı Hamza Arslan ve babası Mustafa Şut ile evlerinde uyuşturucu kullanırken elindeki çakıyı bir anda Hamza Arslan\'ın göğsüne sapladı. Ağır yaralanan Arslan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası Samet Şut, babası ile birlikte kendilerine uyuşturucu bulması için merkez Osmangazi İlçesi Mollafenari Mahallesi\'ndeki Mevlüt Morkoç\'un evine gitti. Morkoç, bu taleplerini reddetti. Samet Şut, kendisine Hamza Arslan\'ı öldürüp öldürmediğini soran Mevlüt Morkoç\'u da ekmek bıçağıyla öldürdü.

Kaçan çifte cinayet şüphelisi Samet Şut, polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı. Savcılık, Hamza Arslan\'ı çakı, Mevlüt Morkoç\'u ekmek bıçağıyla öldürdüğü suçlamasıyla Samet Şut hakkında \'kasten adam öldürmek\' suçundan iki kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açtı.. Samet Şut\'un yargılanmasına önümüzdeki günlerde Bursa 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlanacak.



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