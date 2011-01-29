-ÇİFTÇİYE MÜJDE GELİYOR ADANA (A.A) - 29.01.2011 - TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi, ''16 ürün için verilen destekleme primlerinin önümüzdeki hafta açıklanacağını, gübre ve mazot desteğinin yüzde 15 artırılacağını, yüzde 50'si hibe olmak üzere kırsal kalkınma desteğinin yeniden başlatılacağını'' bildirdi. Kirişçi, hükümetleri döneminde yapılan tarımsal desteklerin önceki dönemlerle kıyaslanmayacak boyutta olduğunu, çiftçinin yüzünün 2011'de de gülmeye devam edeceğini, bu kapsamdaki tüm çalışmaların tamamlandığını söyledi. Çiftçinin bu günlerdeki en önemli beklentisini destekleme primlerinin oluşturduğunu belirten Kirişçi, bu primler sayesinde Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alandaki üretimin artırılırken, ithalatın azaldığını, yabancı çiftçi yerine Türk çiftçisinin kazanmasının sağlandığını vurguladı. Kirişçi, geçen yıl ürün bazında verilen tarımsal desteklerin yeni yıl öncesinde açıklandığını anımsatarak, ''Bu yıl, geçen yıla göre yaklaşık bir ay gecikmeli de olsa çiftçinin yüzünü güldürecek bir çalışma yapıldı. Bu kapsamda, 16 ürün için verilen tarımsal destekler önümüzdeki hafta Bakanlar Kuruluna getirilerek açıklanacak. Ürün bazlı prim desteklerinin bir bölümü enflasyonun çok üzerinde artırılacak, bir bölümü de geçen yılki seviyesini koruyacak'' dedi. Gübre ve mazot desteğinin yüzde 15 artırılacağını, yüzde 50'si hibe olmak üzere kırsal kalkınma desteğinin yeniden başlatılacağını ifade eden Kirişçi, şunları kaydetti: ''Geçen yıl çiftçiye 5 milyar 881 milyon TL tarımsal destek sağlandı. Geçen yıl üretim miktarına bakılmaksızın 'alan esaslı' dediğimiz destekler kapsamında 1 milyar 859 milyon TL ödeme yapıldı. Prim ödemesi destekleri 2 milyar 71 milyon lira oldu. Üçüncü bir önemli desteğimiz de bilindiği gibi hayvancılıkta gerçekleşti. Bu kapsamda yetiştiricilere 1 milyar 193 bin TL destek sağlandı.'' Kirişçi, şunları kaydetti: ''Tarım sigortası kapsamındaki destekler ise yaklaşık 81 milyon TL'ye ulaştı. Üretici bilindiği gibi ürününü sigorta ettirirken priminin yüzde 50'sini devlet karşıladı. Bugüne kadar çiçeklenme dönemindeki don olayından kaynaklı zararı daha önce Tarım sigortaları kapsamıyordu. Bu yüzden, geçen yıl don nedeniyle zarar gören çiftçiye 128 milyon TL destek verildi. Yapılan düzenleme ile bundan böyle çiçeklenme dönemindeki bu zararlar da sigorta kapsamına alındı. Risk ne kadar yüksek olursa, prim de o kadar yükseldiğinden, bu kapsamdaki sigorta bedelinin yüzde 67'sini devlet karşılayacak. Bu da üretici için büyük bir rahatlama olacak.''