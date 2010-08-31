-ÇİFTÇİYE BAYRAM MÜJDESİ DİYARBAKIR (A.A) - 31.08.2010 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, TMO'ya hububat satmış olan üreticilerin paralarının kalan 85 milyon lirasının da bugün hesaplara geçtiğini bildirdi. Eker, satışı yapılmış ürünlerin tamamının bedelini bugün ödediklerini, paranın hesaplara geçtiğini belirterek, çiftçinin parasını hesabından çekebileceği müjdesini verdi. Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) hububat sezonu içerisinde bir milyon 900 bin ton hububat aldığını, bunun da yaklaşık 910 milyon lira tuttuğunu ve 824 milyon lirasının bugüne kadar ödendiğini belirten Bakan Eker, ''Geriye kalan 85 milyon TL'nin önemli bir kısmı bu ayın sonuna kadar ödenecekti. Fakat biz bayramın geliyor olması nedeniyle bunu öne çekiyoruz. Bugün itibariyle TMO'ya hububat satmış olan üreticilerimizin paralarının kalan 85 milyon lirası da bugün hesaplara geçti. Çiftçilerimiz bunu güle güle harcasınlar'' dedi. Bakan Eker, yatırılan paranın içerisinde haşhaş alım bedelinin de bulunduğunu, 85 milyon lira ödenmek suretiyle TMO'ya ürün satan, hububat satan üreticilerin ürün bedellerinin tamamının ödemiş olacağını belirterek, ''Zaten TMO'ya gelen mal artık iyice düştü. Bir tek Erzurum bölgesinde bir miktar var. İş yerlerimiz açık, gelmeye devam ederlerse biz almaya devam edeceğiz. Bir bayram müjdesidir. 85 milyon lira hububat üreticisinin cebine giriyor bugün itibariyle'' diye konuştu.