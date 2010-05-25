Çiftçiye 650 milyon TL destek

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Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, üreticilere yapılan 2010 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında, dün gece yarısından itibaren 650 milyon liranın çiftçilere ödenmek üzere Ziraat Bankası'na aktarıldığı, desteklerin 28 Mayıs 2010 Cuma günü itibariyle de çiftçilerin hesabına yatırılacağı kaydedildi.





Açıklamaya göre, Mayıs ayında ''fark ödemeleri destekleri'' kapsamında hububat, bakliyat ve yağlı tohumlu bitki üreticilerine toplam 585 milyon lira, ''sertifikalı tohum kullanımı, sertifikalı tohum üretimi, sertifikalı fidan kullanımı, ar-ge, kırsal kalkınma ve tarım sigortası'' destekleri kapsamında da toplam 65 milyon lira ödenecek.