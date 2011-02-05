-ÇİFTÇİYE 3,1 MİLYAR LİRA KREDİ ANKARA (A.A) - 05.02.2011 - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (TTKKB) Genel Müdürü Bedrettin Yıldırım, 2011 yılında 600 milyon lirası hayvancılık sektörüne olmak üzere toplam 3,1 milyar lira kredi kullandırmayı hedeflediklerini söyledi. TTKKB Genel Müdürü Bedrettin Yıldırım düzenlediği basın toplantısında, kurumun 2010 yılı faaliyetlerini değerlendirdi ve 2011 yılına yönelik hedefleri paylaştı. Türkiye genelinde bin 791 kooperatif, 105 hizmet bürosu, 16 bölge birliği ve merkez birliği ile 1,1 milyon çiftçi ortağa hizmet verdiklerini anlatan Yıldırım, 2002 yılında Türkiye genelinde 302 milyon lira kredi kullandırılırken, 2010 yılında bu rakamın 2,65 milyar liraya çıktığını bildirdi. 2002'den bu yana ise 5 milyon 200 bin çiftçiye toplam 12,5 milyar lira kredi kullandırdıklarını kaydeden Yıldırım, bunun 9,5 milyar lirasının düşük faizli olduğunu söyledi. 2011 yılında 600 milyon lirası hayvancılık sektörüne olmak üzere toplam 3,1 miyar lira kredi kullandırmayı hedeflediklerini ifade eden Bedrettin Yıldırım, bölge birliklerinin 60 bin lira olan kredi verme yetkisinin de bu yıl 120 bin liraya çıkarıldığını kaydetti. -KREDİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ- İndirimli kredilerde yıllık faiz oranının yüzde 5, 5 yıl vadede ise yüzde sıfır olduğunu kaydeden Yıldırım, kredilerin geri dönüş oranının geçen yıl yüzde 95 düzeyine ulaştığını, 2010 yılı itibariyle de kefilsiz kredi uygulamasına başlandığını hatırlattı. Yıldırım, ''Bugün Tarım Kredi kooperatiflerinin herhangi bir banka ya da finans kurumuna borcu yok. Özel ve kamu bankaları nezdinde kredibilitesi 1,5 milyar lira'' dedi. 4876 sayılı Kanun ile 587 bin 966 çiftçinin borçlarının yeniden yapılandırılmasının sağlandığını anlatan TTKKB Genel Müdürü, 5330 sayılı teşkilat kanununda yapılan değişikliklerle de Tarım Kredi Kooperatiflerinin daha demokratik ve özerk hale getirildiğini bildirdi. Yıldırım, 2010 yılında 1 milyon 127 bin ton gübre, 199 milyon litre motorin ve 315 bin ton yem dağıtıldığını, ayrıca 85 bin ton sertifikalı tohumluğun çiftçilere ulaştırıldığını, 225 bin ton ortak ürün alımı gerçekleştirildiğini, ortak ürünlerinin hiper marketlerde satılmasının sağlandığını ve geçen yıl 2 milyar 36 milyon liralık satış yapıldığını anlattı. -TORBA YASA İLE 54 BİN ORTAĞIN KEFALETİ KALKACAK- 2004 yılından önce kredi kullanan ortakların, kendi borçlarını ödeyen kefillerin kefaletinin ''Torba Yasa'' ile ortadan kaldırılacağını belirten Yıldırım, ''Bu durumda olan 54 bin ortağın kefaleti sona erecek ve Tarım Kredi imkanlarına yeniden kavuşacaklar'' diye konuştu. Bugün bir gazetede Dünya Bankası uzmanının ''iyi ki IMF ile anlaşmadınız'' şeklinde bir demecini okuduğunu aktaran Yıldırım, ''2000'li yıllarda Dünya Bankası uzmanlarının Tarım Kredi ile ilgili raporları geldi. İyi ki o gün o kurumun uzmanlarının anlayışını dikkate alarak bu kurumu tasfiye etmedik, bunun için mutluyuz. Türkiye'deki duruşun yerli duruş olması hem kurumlarımız hem de Türkiye açısından ciddi bir kazanım olmuştur'' dedi.