-Çiftçiye 290 milyon liralık destek ANKARA (A.A) - 30.11.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 289,7 milyon lira ödeme yapacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, destekleme ödemeleri süt, kırsal kalkınma ve tarım sigortaları konularını kapsayacak. Tarım sigortaları için 102 milyon lira, üretilen 1 milyon 525 bin ton süt için 359 bin üreticiye 93,5 milyon lira, kırsal kalkınma için de 29 bin çiftçiye 94,2 milyon lira ödenecek. Böylece toplamda 289,7 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapılacak. Tarım sigortaları için 102 milyon liralık kaynak TARSİM havuzuna ödenirken, süt ve kırsal kalkınma destekleri için de toplam 187,7 milyon lira Ziraat Bankası'na aktarıldı. Süt desteği, bugün çiftçilerin bankadaki hesaplarında olacak. Kırsal kalkınma desteği ödemeleri ise aralık ayı içinde tamamlanacak.