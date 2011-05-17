-ÇİFTÇİYE 260 MİLYON TL PRİM ANKARA (A.A) - 17.05.2011 - Çiftçiye, pamuk, ayçiçeği, soya, kanola ve aspir için 260 milyon lira prim desteği, 19 Mayıs'ta ödenecek. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk aşamada ödenecek 260 milyon liralık yağlı tohum prim desteğinden, 54 bin üretici yararlanacak. Açıklamada, bu ödemenin ardından illerden icmaller Bakanlığa ulaştıkça ödemelerin gerçekleştirileceği, yağlı tohumlar için toplamda 850 milyon lira ödeme yapılacağı belirtildi.