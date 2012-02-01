-Çiftçiye 240,5 milyon liralık tarımsal destekleme ANKARA (A.A) - 01.02.2012 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, çiftçiye 240,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi yapılacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık, Van'da meydana gelen depremden etkilenen 12 bin 500 çiftçiye 61 milyon liralık yem desteği, 20 ildeki 101 bin üreticiye de 161 milyon liralık buğday prim desteği ödeyecek. İki kalemdeki toplam 222 milyon lira, bugün çiftçilerin bankadaki hesaplarına yatırılacak. Ayrıca, hastalıktan ari işletme ve havyan tazminatı için 6,5 milyon lira, sertifikalı tohumluk kullanım desteği için de 12 milyon lira, 3 Şubat'ta üreticilerin hesaplarına aktarılacak. Böylece, çiftçilere 3 günde toplam 240,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapılmış olacak.