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Ekonomi

ÇİFTÇİYE 1,3 MİLYAR LİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ ANKARA (A.A)

03 Mart 2011 17:26

-ÇİFTÇİYE 1,3 MİLYAR LİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - Çiftçilere, mazot, gübre ve toprak analiz desteği kapsamında, 1 milyar 310 milyon lira ödeme yapılacak. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2011 yılı destekleme ödemeleri kapsamında, mazot, gübre ve toprak analiz desteği için toplam 2 milyon 280 bin 999 çiftçiye, 1 milyar 310 milyon lira ödenecek.  Ödemeler, çiftçilerin Ziraat Bankası'ndaki hesaplarına, 4 Martta aktarılacak.  Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, bu yılki 6,7 milyar liralık desteğin 6 milyar lirasının, Haziran ayının sonuna kadar ödenmiş olacağını söylemişti.

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