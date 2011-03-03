-ÇİFTÇİYE 1,3 MİLYAR LİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - Çiftçilere, mazot, gübre ve toprak analiz desteği kapsamında, 1 milyar 310 milyon lira ödeme yapılacak. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2011 yılı destekleme ödemeleri kapsamında, mazot, gübre ve toprak analiz desteği için toplam 2 milyon 280 bin 999 çiftçiye, 1 milyar 310 milyon lira ödenecek. Ödemeler, çiftçilerin Ziraat Bankası'ndaki hesaplarına, 4 Martta aktarılacak. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, bu yılki 6,7 milyar liralık desteğin 6 milyar lirasının, Haziran ayının sonuna kadar ödenmiş olacağını söylemişti.