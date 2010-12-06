-ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR ADANA (A.A) - 06.12.2010 - Adana ve çevresine 51 gün aradan sonra yağan yağmur buğday üreticisinin yüzünü güldürdü. Kentte sabaha karşı başlayan ve 4 saat süren sağanakta metrekareye 12 kilogram yağış düştüğü ve asıl etkili yağışların perşembe gününden itibaren başlayacağı bildirildi. Adana'nın Ceyhan ilçesi Ziraat Odası Başkanı Yavuz Tezcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yörede uzun bir aradan sonra yağan yağmurun çimlenme aşamasındaki buğday ekili alanlar için ilaç gibi geldiğini söyledi. Çiftçinin ekim ayından bu yana yağış beklediğini, yağmurun buğday verimini olumlu yönde etkileyeceğini ve rekolteyi artıracağını belirten Tezcan, yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesini umduklarını ifade etti. Meteoroloji Adana Bölge Müdürü Ali Kesikbaş da kente en son 16 Ekimde yağış düştüğünü anımsattı. 51 gün aradan sonra sabaha karşı saat 03.30'da başlayan ve 4 saat süren sağanak sırasında metrekareye toplam 12 kilogram yağış düştüğünü bildirdi. Hava sıcaklığının da bugün yaklaşık 8 derece düştüğünü ve yörede 2 gün aralıklarla yağışın devam edeceğini vurgulayan Kesikbaş, ''Asıl etkili yağışlar perşembe gününden itibaren başlayacak ve hafta sonu kadar devam edecek. Çukurova yöresi artık yağış sezonuna girdi. Dört gözle yağmur bekleyen üreticilere müjdeli haberi verebiliriz'' dedi.