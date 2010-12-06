T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR ADANA (A.A)

06 Aralık 2010 14:35

-ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR ADANA (A.A) - 06.12.2010 - Adana ve çevresine 51 gün aradan sonra yağan yağmur buğday üreticisinin yüzünü güldürdü. Kentte sabaha karşı başlayan ve 4 saat süren sağanakta metrekareye 12 kilogram yağış düştüğü ve asıl etkili yağışların perşembe gününden itibaren başlayacağı bildirildi. Adana'nın Ceyhan ilçesi Ziraat Odası Başkanı Yavuz Tezcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yörede uzun bir aradan sonra yağan yağmurun çimlenme aşamasındaki buğday ekili alanlar için ilaç gibi geldiğini söyledi. Çiftçinin ekim ayından bu yana yağış beklediğini, yağmurun buğday verimini olumlu yönde etkileyeceğini ve rekolteyi artıracağını belirten Tezcan, yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesini umduklarını ifade etti. Meteoroloji Adana Bölge Müdürü Ali Kesikbaş da kente en son 16 Ekimde yağış düştüğünü anımsattı. 51 gün aradan sonra sabaha karşı saat 03.30'da başlayan ve 4 saat süren sağanak sırasında metrekareye toplam 12 kilogram yağış düştüğünü bildirdi. Hava sıcaklığının da bugün yaklaşık 8 derece düştüğünü ve yörede 2 gün aralıklarla yağışın devam edeceğini vurgulayan Kesikbaş, ''Asıl etkili yağışlar perşembe gününden itibaren başlayacak ve hafta sonu kadar devam edecek. Çukurova yöresi artık yağış sezonuna girdi. Dört gözle yağmur bekleyen üreticilere müjdeli haberi verebiliriz'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24