Çiftçinin kullandığı mazotun yarısını devlet karşılayacak

Başbakan Binali Yıldırım, tarımı desteklemek amacıyla çiftçinin kullandığı mazotun yarısını devletin karşılayacağını söyledi.

İzmir'de Milli Tarım Projesi Lansmanı ve Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni'nde konuşan Yıldırım, "Tarımda havza bazlı üretime destek verilecek. Şimdiye kadar destekler veriliyordu ama şimdiki destekler daha bilinçli hale geliyor" ifadesini kullandı.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bu projede neler yapacağımızı kısa kısa anlatacağım. Aslında bakanımızın işi, pası bize attı. Kendi anladığım kadarıyla anlatacağım. Anlamadığınız yerler olursa Faruk Çelik bakanımıza sorarsınız.

Tarımda havza bazlı üretime destek verilecek. Şimdiye kadar destekler veriliyordu ama şimdiki destekler daha bilinçli hale geliyor. Havza bazlı. Bu ne demek Türkiye'deki bütün ilçeler, iller tarım yapılan her yer tek tek masaya yatırıldı. Böylece 941 tane havza ortaya çıktı.

Bu 941 havzada hangi ürünler yetişir. Pamuk, zeytin, arpa, yulaf, yonca, yem bitkileri nerede daha iyi yetişir Hangi ürün daha çok su ister, hangisi daha az su ister Bunları belirleyince iş kolaylaşıyor. 50 tane ürün var ama bizim için önemli sonuç alacak stratejik ürün hangileri 19 tane ürün belirledi Tarım Bakanlığı. Bu ürünler hangi havzalarda daha iyi yetişiyor, daha az maliyetle yetişiyor bunları dağıttı, onlara göre havza destekleri meydana geldi.

Destekleme başvuruları basitleştiriliyor. 12 aya destekler yayılmış parça parça hiçbir işe yaramıyor. Yılda 2 sefer destek vereceğiz bir ekim zamanı bir hasat zamanı. İlk destek nisan-mayıs ikinci destek eylül-ekim.

Çiftçilere müjde

Gübre tarımda maliyeti en fazla arttıran bir unsur. İkinci ne, mazot. Gübreyle ilgili söyledim yüzde 23 indirim sağlandı. Mazotta da şimdi bir karar verdik. Çiftçinin kullandığı mazotunun yarısı kendinden yarısı bizden. Bol bol ekin, Allah bin bereket versin. Hayırlı uğurlu olsun.''