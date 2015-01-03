Çiftçinin kucağında sera inceleyen daire başkanının kaderi pazartesi belli olacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kış şartlarından zarar gören seraları incelemek üzere görevlendirdiği Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Nedim Zurnacı, Akhisar ilçesinde hasar tespiti yaptı. Çamurlu tarlalara girmek istemeyen Zurnacı, kendini kucakta taşıttı. Hürriyet’te yer alan habere göre, tepkiler üzerine konuşan Ergün "Pazartesi günü kurumsal açıklama yapılacak" dedi.

İlçe halkının geçim kaynağı olan seralar, yoğun kar yağışı sebebiyle büyük hasar gördü. Başkan Ergün, zararların yerinde tespiti için kurulan ekibin başına Daire Başkanı Zurnacı'yı görevlendirdi. Seraları incelemek için Akhisar'a giden Zurnacı, üreticilerle görüşüp destek sözü verdi. Yerlerde kar ve su birikintileri vardı. Ayakkabıları çamur olmasın diye inceleyeceği yerlere basamayan Zurnacı, orada bulunan iki köylü tarafından kucaklanarak taşındı.

Bununla da yetinmeyen Zurnacı adeta objektiflere poz verdi. Bu görüntüler başta sosyal medya olmak üzere tepki çekti. Eleştiriler üzerine Başkan Ergün, pazartesi günü kurum tarafından gerekli açıklama yapılacak dedi.