Çiftçinin elektrik ve su borcu tarımsal destekten kesilecek!

Tarımsal destekleme ödemesi almaya hak kazanan çiftçilerin su kullanım hizmet bedeli ile tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerji borcu alacağı destekten mahsup edilecek.

Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre, dövizde yaşanan yükselme ve ekonomik kriz nedeniyle bir çok sektöre destek paketi açıklanıp borçları ertelenirken, çiftçilerin elektrik ve su borcunun tarımsal desteklemeden kesilmesine karar verildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’nin 6 Eylül 2018 tarihli sayısında yayınlanan tebliğ ile, devlet tarafından yapılacak tarımsal destekleme ödemesi almaya hak kazanan çiftçilerin vadesi geldiği halde ödenmeyen sulama işletme ve bakım ücreti veya su kullanım hizmet bedeli ile tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerji borcu alacağı destekten mahsup edilecek. Çiftçinin önce borcu tahsil edilecek, alacaklı kurum, kuruluş ve şirketlere aktarılacak, kalan para çiftçiye destekleme olarak ödenecek.

Şirketlerin borcunu devlet tahsil edecek

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Tarımsal Sulamaya İlişkin Vadesi Geldiği Halde Ödenmeyen İşletme ve Bakım Ücreti Veya Su Kullanım Hizmet Bedeli İle Elektrik Enerjisi Borcu Olan Çiftçilerin Borçlarının Tarımsal Destekleme Ödemesinden Mahsuben Alınmasına İlişkin Tebliğ” ile devlet elektrik şirketlerinin borcunu da tarımsal desteklemeden keserek tahsil edecek.

Tebliğe göre uygulama şöyle olacak:

1- Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal desteklemelere ilişkin ödemelere esas icmalleri Ziraat Bankası’na elektronik ortamda iletecek.

2- Devlet Su İşleri(DSİ)’nce tarife uygulanan ve su kullanıcı teşkilatlara devredilen sulama tesislerine ilişkin sicil bilgileri, imza yetkilileri ve DSİ Bölge Müdürlüğü veya su kullanıcı teşkilata en yakın Ziraat Bankası şube müdürlüğü nezdinde açılan destekleme ödemelerinin aktarılacağı hesap numarası bilgileri, DSİ tarafından resmi yazı ile Ziraat Bankası’na bildirilecek.

3- DSİ ve su kullanıcı teşkilatlar, vadesinde ödenmemiş işletme ve bakım ücreti veya su kullanım hizmet bedeli borcu bulunan su kullanıcılarına ait kimlik (T.C. kimlik numarası/vergi numarası, isim-soyisim) ve borç bilgilerini Ziraat Bankası’nın istediği dosya formatında hazırlayarak güvenli veri transferini yapacak.

4- Su kullanıcılarına ait borç bilgileri her hafta salı günü güncellenecek.

5- DSİ ve su kullanıcı teşkilatlar, borçluların kimlik ve borç bilgilerini gösteren icmalleri hatasız, eksiksiz ve zamanında Ziraat Bankası’na bildirecek.

6- Ziraat Bankası, veri aktarımının sağlanacağı sistem alt yapısının kurulmasından ve erişim talepleri tamamlandıktan sonra DSİ ve su kullanıcı teşkilatları yetkililerine kullanıcı adı ve şifresini bildirecek.

7- Ziraat Bankası, Tarım ve Orman bakanlığı tarafından iletilen tarımsal destekleme ödemesine esas icmallerdeki çiftçilere ait T.C. kimlik numaraları/vergi kimlik numaraları ile DSİ ve su kullanıcı teşkilatları tarafından Bankaya iletilen borçlu su kullanıcısı T.C. kimlik numaralarını/vergi kimlik numaralarını eşleştirerek ve borç tutarını destekleme ödemelerinden mahsup ederek DSİ veya su kullanıcı teşkilatların banka nezdinde açılmış hesaplarına aktaracak.

8- Tahsilatı alan birim, çiftçileri mahsuplaşma işlemi ile ilgili olarak bir hafta içerisinde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirilecek.

9- Destekleme ödemelerinden borç tutarının tahsil edilmesi, alacaklıların Bankaya “borç bildirim önceliği” sırasına göre yapılacak.

10- Borç tutarı destekleme ödemesinden az ise borcun tamamı, fazla ise destekleme ödemesi tutarı kadarı mahsup edilecek.