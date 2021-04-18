Çiftçinin borcu 18 yılda 72 kat arttı

18 yıllık AKP hükûmeti döneminde çiftçinin borcu 72 kat arttı, 2003’te 2.5 milyar TL olan çiftçi borcu, 180 milyar TL’yi buldu.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan’ın haberine göre, İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “İktidar maalesef Türkiye'yi yönetemiyor. 2003 yılında 2 milyon 800 bin olan çiftçi sayısı 700 bin kişi azalarak 2 milyon 100 bine düştü. Uygulanan politikalar sonucu Türkiye'de çiftçi iflas etti. Vatandaş kuru ekmeğe muhtaç edilirken yandaşlar devletten 3-5 maaş birden alıyor, devletin kesesinden milyonluk araçlara biniyor” dedi.

Çiftçinin ineğine, ahırına, traktörüne, tarlasına ve bahçesine icra gönderilerek hacizlerle çıkmaza sokulduğunu vurgulayan Ataş şöyle devam etti:

"2003 yılında 2 milyon 800 bin olan çiftçi sayısı 700 bin azalarak 2 milyon 100 bine düşmüştür. İktidarın politikaları sonucunda Türkiye'de çiftçi iflas etmiştir. AKP iktidarında ülkemizde ne adalet ne de kalkınma kalmıştır”