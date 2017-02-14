Çiftçilerin Ziraat Bankası'na borcu ertelenecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, çiftçilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçlarının yeniden yapılandırılarak, “öteleneceğini” söyledi.

Dün Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, çiftçilerin borçlarının yeniden yapılandırılarak, “öteleneceğini” söyleyen Kurtulmuş'un açıklamaları şu şekilde oldu:

“Tarım bakanlığı ile ilgili bir paket sunulmuştur. Bunlardan biri, Türkiye’deki hayvan varlığının kayıt altına alınmasıyla ilgili ilave tedbirler öngörülmektedir. Hayatı ve sağlığı tehlikeye atan bir takım taklit ve tağşiş ürünlerini üretenlere karşı cezai tedbirlerin arttırılması; bu alanda da etkin bir mücadelenin yapılması öngörülmektedir. Belki bir müjde mahiyetinde verebileceğimiz husus ise çiftçi kardeşlerimizin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koopera-tifleri’ne olan borçları yeniden yapılandırılacak, yani ötelenecektir”

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