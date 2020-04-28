Çiftçilerin mayıs ve haziran aylarına ait hazine destekli kredi geri ödemeleri 6 ay ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçilerin mayıs ve haziran aylarına ait hazine destekli kredi geri ödemelerinin faizsiz 6 ay ertelendiğini duyurdu.

Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik. Bugün geldiğimiz noktada, Covid-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız.Mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL’lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.