T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çiftçilerin Atatürk sevgisi

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesi Belkaya Mahallesi'nde yıpranan Atatürk heykeli ve kaidesinin bakımını çiftçiler yaptı

07 Şubat 2018 16:00

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesi Belkaya Mahallesi\'nde yıpranan Atatürk heykeli ve kaidesinin bakımını çiftçiler yaptı.
Belkaya Mahallesi\'nde oturan çiftçiler Mustafa Yardımcı ve Faruk Akkuzu, mahalle meydanında kar ve yağmur nedeniyle yıpranan Atatürk heykeli ile kaidesinin bakımını kendi imkanlarıyla yaptı.
Çitçilerden Mustafa Yardımcı, Atatürk\'ü şükranla andıklarını belirterek, \"Bugün Belkaya halkı, Ereğli halkı, Türk Devleti, Türk Milleti varsa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Onu minnetle ve şükranla anıyoruz\'\' dedi.

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Atilla ATMACAEREĞLİ Konya DHA KONYA EreğliBelkaya MahallesiAtatürkMustafa YardımcıFaruk AkkuzuMustafa Yardımcı AtatürkBelkayaEreğliTürk Devleti Türk MilletiMustafa Kemal AtatürkOnuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24