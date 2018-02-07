Çiftçilerin Atatürk sevgisi

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesi Belkaya Mahallesi\'nde yıpranan Atatürk heykeli ve kaidesinin bakımını çiftçiler yaptı.

Belkaya Mahallesi\'nde oturan çiftçiler Mustafa Yardımcı ve Faruk Akkuzu, mahalle meydanında kar ve yağmur nedeniyle yıpranan Atatürk heykeli ile kaidesinin bakımını kendi imkanlarıyla yaptı.

Çitçilerden Mustafa Yardımcı, Atatürk\'ü şükranla andıklarını belirterek, \"Bugün Belkaya halkı, Ereğli halkı, Türk Devleti, Türk Milleti varsa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Onu minnetle ve şükranla anıyoruz\'\' dedi.

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