-Çiftçilere sanal alemde eğitim ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Son dönemde artan hayvancılık teşviklerinden faydalanarak besiciliğe yönelen yeni nesil çiftçiler, sığır yetiştiriciliğini ve bakımını geleneksel yöntemler yerine internet üzerinden öğreniyor. Çiftçi eğitimine büyük önem veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bugüne kadar hazırlanan geniş eğitim filmi arşivini Web Tarım Tv aracılığıyla üreticilerin hizmetine sundu. Bakanlık, isteyenlerin VCD- DVD formatında ücretli olarak ulaşabilecekleri zengin eğitim filmi arşivinde yer alan 260 film Web Tarım Tv'de yayınlandı. Üreticiye daha hızlı şekilde ulaşabilmek ve etkinliği artırmak amacıyla bir yıldır uygulanan bu hizmetten 1 milyon 568 bin kişi faydalandı. -Süt ineği bakımı için görsel eğitim- Çiftçiler en çok hayvancılık konulu eğitim filmlerine ilgi gösterdi. TV'nin izleyici istatistiklerinde üreticilerin özellikle büyükbaş hayvancılığı konularına yöneldiği görüldü. 143 bin kişi sığırcılık konu başlığı altındaki dosyaları izleyerek bilgi aldı. Web Tarım TV'yi ziyaret eden üreticilerin 27 bini sığırcılık, dana ve boğaların bakımı ve beslenmesi, 17 bini sığır barınakları, 13 bini süt ineklerinin bakım ve beslenmesi, 10 bini kültür ırkı sığırlar, 10 bini ise yem üretimi konularında hazırlanan eğitim filmlerini izleyerek bilgilendi. Öte yandan Web Tarım Tv'de hayvancılık başlığı altında kümes hayvancılığından arıcılığa, manda, koyun ve keçi yetiştiriciliğine dair üreticinin merak ettiği hemen her soruya cevap veren filmler de yer alıyor. -Pepino yetiştirmek için internete giriyorlar- Bitki yetiştiriciliği konu başlığı altında en çok ilgiyi sebzecilik konuları çekti. 71 bin üretici sebzecilik konu başlığı altındaki filmlere ilgi gösterirken, 58 bin üretici meyvecilik, 53 bin üretici tarla bitkileri, 52 bin sektör çalışanı gıda ve beslenme konularındaki eğitim filmlerini izleyerek bilgi aldı. Sebzecilik konu başlığı altında yayınlanan filmlerin izlenme sıralamasında listenin başında 24 bin kişi tarafından izlenen karpuz yetiştiriciliği yer aldı. Sırasıyla kültür mantarı yetiştiriciliği eğitim filmini 9 bin 287, bodur meyve yetiştiriciliği filmini 8 bin 381, örtü altı domates yetiştiriciliği eğitim filmini 7 bin 356, pepino yetiştiriciliğini de 7 bin 14 üretici seyretti. -''Jojoba yetiştirmeyi de öğretin''- Akıllarına gelen hemen her soruya Web Tarım Tv'de cevap bulabildiklerini ifade eden çiftçiler, bu uygulamadan çok memnun olduklarını okuyucu yorumları köşesinde dile getirdiler. Özellikle tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konusuna ilgi gösteren Web Tarım Tv izleyicilerinden Türkiye'de henüz tanınmayan ekonomik değeri yüksek jojoba bitkisinin nasıl yetiştirileceğine ilişkin eğitim CD'si hazırlanması konusunda gelen talepler üzerine yetkililer, jojoba filmi hazırlığı başlattı.