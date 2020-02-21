Çiftçilere destek ödemeleri bugün başlıyor

Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor. 2.6 milyar liralık destekten 1.4 milyon kişi faydalanacak. Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak.

Açıklama Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi. Pakdemirli, merakla beklenen mazot ve gübre, hububat, süt, kırsal kalkınma ve lisanslı depoculuk desteklerini açıkladı. Pakdemirli, mazot ve gübre desteklerinin Elazığ ve Malatya hariç, 58 il için 21 Şubat tarihinden itibarenTC kimlik numarasının son hanesine göre ödenmeye başlanacağını açıkladı.