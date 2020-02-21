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Çiftçilere destek ödemeleri bugün başlıyor

Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak

21 Şubat 2020 13:57

Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor. 2.6 milyar liralık destekten 1.4 milyon kişi faydalanacak. Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak.

Açıklama Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi. Pakdemirli, merakla beklenen mazot ve gübre, hububat, süt, kırsal kalkınma ve lisanslı depoculuk desteklerini açıkladı. Pakdemirli, mazot ve gübre desteklerinin Elazığ ve Malatya hariç, 58 il için 21 Şubat tarihinden itibarenTC kimlik numarasının son hanesine göre ödenmeye başlanacağını açıkladı. 

1.4 milyon kişi faydalanacak

Bakan Pakdemirli desteklerden 1 milyon 401 bin 138 kişinin faydalanacağını belirtti.

Destekler ve tarihleri şu şekilde:

Mazot Gübre Desteği: 58 il, 1.401.138 kişi, 2.334.027.194 TL

Elazığ ve Malatya Hariç 56 ilde TCKN son hanesine göre ödenecek

0 ve 2 olanlar (21 Şubat), 4, 6 olanlar (28 Şubat), 8 olanlar (6 Mart) 18.00’den sonra

Tek Seferde Ödenecekler (21 Şubat, 18.00’dan sonra)

Hububat Desteği: 4 il, 14.356 kişi, 138.224.945 TL

Süt Desteği: 74 il, 259.426 kişi, 184.759.417 TL

Kırsal Kalkınma Desteği: 10 il, 5.275.406 TL

Lisanslı Depoculuk Desteği: 19 il, 12.396.941 TL.

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