Çiftçilere destek ödemeleri bugün başlıyor

1.4 milyon kişi faydalanacak
Bakan Pakdemirli desteklerden 1 milyon 401 bin 138 kişinin faydalanacağını belirtti.
Destekler ve tarihleri şu şekilde:
Mazot Gübre Desteği: 58 il, 1.401.138 kişi, 2.334.027.194 TL
Elazığ ve Malatya Hariç 56 ilde TCKN son hanesine göre ödenecek
0 ve 2 olanlar (21 Şubat), 4, 6 olanlar (28 Şubat), 8 olanlar (6 Mart) 18.00’den sonra
Tek Seferde Ödenecekler (21 Şubat, 18.00’dan sonra)
Hububat Desteği: 4 il, 14.356 kişi, 138.224.945 TL
Süt Desteği: 74 il, 259.426 kişi, 184.759.417 TL
Kırsal Kalkınma Desteği: 10 il, 5.275.406 TL
Lisanslı Depoculuk Desteği: 19 il, 12.396.941 TL.