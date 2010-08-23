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Ekonomi

ÇİFTÇİLERE "DOMATES" UYARISI ANTALYA (A.A)

23 Ağustos 2010 17:00

-ÇİFTÇİLERE "DOMATES" UYARISI ANTALYA (A.A) - 23.08.2010 - Antalya Ziraat Odası Başkanı Halil Ordu, seralarda yeni ekim dönemi hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, üreticileri domates ekmeleri konusunda yönlendirdi. Ordu, geçen yıl sera ve açık alanlarda Türkiye'yi etkisi altına alan Tuta Absoluta (Domates Güvesi) zararlısı nedeniyle çiftçinin moral bozukluğu içinde olduğunu söyledi.  Bazı üreticilerin domates güvesi zararlısı nedeniyle domates ekiminden vazgeçeceği söylentilerinin artması üzerine çiftçileri domates ekmeleri konusunda uyardığını belirten Ordu, şunları kaydetti: "Çiftçi yeni ekim dönemi hazırlıklarına başladı. Seralarda kış dönemi için ilaç, yakacak gibi ihtiyaçlarını karşılıyor ancak, domates güvesi nedeniyle üreticide panik havası var. Paniğe gerek yok. Herkes domates ekmeli. Üretici domatese alternatif farklı ürüne yönelmesin. Üretici inadına domates ekmeli. Domates eken kazanacak. Çiftçimiz her türlü sorunun üstesinden gelir." Antalya Tarım Müdürlüğü yetkilileri de, domates güvesi zararlısına karşı tüm üretim bölgelerinde çiftçilere eğitim verildiğini belirterek, özel sektör ve Bakanlık olarak, bu zararlıya karşı etkin mücadele yürütüldüğünü bildirdiler.

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