Çiftçiler, kızlara miras kalmasın diye kayıt altına girmiyor

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Konya'da Meram'da yaptığı açıklamada, yağışların mevsim normallerinin altında kaldığını belirterek, çiftçinin perişan olduğunu söyledi.

DHA'nın haberine göre, Şemsi Bayraktar, 2007 yılında da kuraklık görüldüğünü ancak bu yıl kuraklık, arkasından don, birçok bölgede dolu, aşırı yağış, sel felaketi, hortum ve fırtınanın etkili olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Tarım sektörünün karşılaşmadığı afet kalmadı. Bunlar Allah'tan geldi yapacak bir şey yok. Ama mutlaka çiftçimizi ayakta tutmamız lazım. Çiftçinin önümüzdeki yıl tarlaya girmesini sağlamamız lazım. Bu sene çiftçimiz açısından tam bir felaket yılı oldu. Çiftçimizin bağ, bahçe, tarlasına adeta bir yangın ateşi düştü."

TZOB Başkanı Bayraktar, çiftçilerin afetlerin ardından devletin sağladığı desteklerden yararlanması için 'Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Dedim ki, kız kardeşlerinize miras bırakmamak için ÇKS'ye kayıt yapmıyorsunuz. Veraset ilamı elinizde ve bunun intikalini yaptırmıyorsunuz. Bunu yapmayın biran evvel intikali yaptırın. ÇKS'ye kaydınızı yaptırın ve devlet desteklerinden yararlanın. Kız çocuklarına miras bırakmayacağız diye birçok yerde intikal yaptırılmıyor. Devletten destek alınmıyor" diye konuştu.