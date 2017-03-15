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Dünya

Çiftçiler, Google balonunu UFO sandı

Balonun neden düştüğü bilinmiyor

15 Mart 2017 15:28

Kolombiya'nın Tolima eyaletinde çiftçiler, yere çakılan bir Google internet balonunu UFO sanarak korkuya kapıldı.

San Luis adlı kasabadaki bir çiftçi olayı, "Dumanlar çıkıyordu ve garip bir sıvı dışarı akıyordu" diye anlattı.

Polis yetkilileri, araştırmaların ardından yere düşen nesnenin Google'ın kurduğu X adlı şirketin internet balonu olduğunu açıkladı.

Balonun neden düştüğü ise bilinmiyor.

X'e ait balon, kırsal bölgelerde internet bağlantı sinyalini artırmak için havada dolanıyor.

San Lui sakinleriyse, çakılan balonun çok daha "şeytani" hedefleri olduğunu düşündü.

El Tiempo yerel gazetesine konuşanlar, "Hepimiz UFO ya da bir uzay aracının kalıntıları olduğunu düşündük" diye anlattı.

Tolima'nın polis komiseri Jorge Esguerra, Twitter'da ve yerel medyada dolaşan bu nesnenin uydu olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Polis yetkilisi Esguerra, Google'ın kullandığı ve 'Project Loon'un bir parçası olduğunu söylediği teknolojik cihazın, bir balona asılı olarak dolandığını söyledi.

Geçen yıl Şubat ayında yine Project Loon'a aitbir balon, Sri Lanka'daki test uçuşu sırasında, bir çay tarlasında yere çakılmıştı.

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çiftçilerGoogle balonuUFO sandıKolombiya

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