Çiftçiler borçları nedeniyle 7.kez eylemde: Hakkımızı arayacak yer yok; ya Sedat Peker'e gideceğim ya da Ağar'a

Yüksek faiz borçları nedeniyle hak aramak amacıyla çiftçiler 7. kez geldikleri Ankara’da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın önündeydi. Ziraat Bankası’na olan borcu nedeniyle tarlası satılan Ankaralı çiftçi Halil Arabacı, “Ziraat Bankası şu an da her şeyimi sattı. Hakkınızı arayacağınız yer de yok. Kime gideceksiniz? Ya Sedat Peker’e gideceğim ya da Mehmet Ağar’a gideceğim" dedi.

Çiftçilerle görüşen Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, sorunların çözümü için çaba harcayacaklarını söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifi, Ziraat Bankası ve başka birçok bankaya yüksek faizlerle borçlu olan çiftçiler bugün yedinci defa Ankara’daydı. Tarım ve Orman Bakanlığı binası önünde bir araya gelen çiftçilerin oturma eylemine polis izin vermedi.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan çiftçiler kendilerine muhatap bulamadıklarını söyledi. Ankara Elmadağ’da çiftçi olan Halil Arabacı, “Ziraat Bankası malıma el koydu şimdi canımı istiyor. Cumhurbaşkanı’nın söylediği Ziraat Bankası’nın sitesinde de yayınladığı ‘Faizi affediyorumu’ bize uygulamıyor. Belki Demirören’e uyguluyor ama bize uygulamıyor” dedi.

"Kendimi benzin döküp yakacağım"

Ziraat Bankası’nın arazisini kendinden düşük ücretle alarak yüksek fiyattan satışa çıkardığını belirten Halil Arabacı, “Benim arazimi 378 bin liradan aldı. 1 trilyon 200 bin liradan satıyor. Bana da diyor ki ‘Senin 600 bin lira faiz borcun var’ diyor. 600 bin lira faizli borcun karşılığında ‘Evini satacağım’ diyor. Ben de her gün bir Ziraat Bankası’nda eylem yapacağım sonuç alıncaya kadar. Almazsam kendimi benzin döküp yakacağım” diye konuştu.

"Devlet yok ki hakkımı yasal yollarla arayamıyorum"

Hayvancılıkla geçinen Arabacı, “Ziraat Bankası şu anda her şeyimi sattı. Hakkınızı arayacağınız yerde yok. Bakan yok bakan yardımcıları yok. Kime gideceksiniz? Ya Sedat Peker’e gideceğim ya da Mehmet Ağar’a gideceğim, bana yardımcı ol diye. Devlet yok ki hakkımı yasal yollarla arayamıyorum. Ne yapmam lazım?” diyerek yetkililere seslendi.

"Tarlamızı Fahrettin Poyraz'a vereceğiz, hasadı o kaldırsın"

Konya Çumra’dan gelen Abdullah Büyükeken ise şunları söyledi:

“Tarlalarım, desteklemelerim hacizde hiçbir şey alamıyorum. Tarım Kredi’ye borcum var. Avukat, ‘Tarlanı satacağım’ diye günlük tehdit ediyor. Sulama Kooperatifi bana su vermedi Konya’da 20 dönüm ürünüm olduğu gibi tarlada kaldı. Şu anda sadece Tarım Kredi’ye 300 bin lira borcum var. Arazilerimin tümü ipotekte satmaya kalkıyor avukat. Tarlamızı Fahrettin Poyraz’a vereceğiz. O hasadı kaldırdığında artarsa bize versin. Bu yedinci, sekizinci gelişimiz. Sürekli geliyoruz. Daha bir şey başaramadık. Yetkililerden borçlarımızın faizinin silinmesini ana paramızı yatırmak istiyoruz. Herkese yapılıyor. Bize niye yapılmıyor.”

"Onlar faizini alacaklar biz yine açız"

Tarım Kredi Kooperatifi’nin yüzde 30 peşinatlı yapılandırmasına ise, “Yüzde 30’u bulsaydım zaten 2019’te borcumu öderdim” diyen çiftçi, “Bu yapılandırma sadece Tarım Kredi’ye yaradı. Onlar faizini alacaklar biz yine açız” dedi.

"Genel Müdür talimat verdi"

Tarım Bakanlığı önüne gelen 6 çiftçi daha sonra Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir ile görüştü. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sırasında Genel Müdür Hasdemir’in üreticilerin genel ve özel sorunlarını dinleyerek not aldığı, sorunların çözümü için bakanlığın ilgili birimleri ile temas kurduğu öğrenildi.

Bakanlık kaynakları sorunun çözümü için araştırma yapılarak çiftçilere geri dönüş yapılacağını aktardı. (ANKA)