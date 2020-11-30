Çiftçiler, boğazları kesilmiş halde bulundu; Nijerya'daki Boko Haram saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a çıktı

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Nijerya'nın kuzey doğusunda gerçekleşen Boko Haram saldırısında en az 110 sivil katledildi. "Bu yıl sivillere yönelik saldırıların en şiddetlisi" olarak adlandırılan katliamda çiftçiler, boğazları kesilmiş bir hâlde bulundu.

The Guardian'da yer alan habere göre, en az 110 kişinin ölümüne neden olan saldırılarla ilgili konuşan Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü Edward Kallon, "En az 110 sivil akıl almaz bir şekilde öldürüldü ve çok sayıda kişi yaralandı. Bu olay, bu yıl içinde sivillere yönelik doğrudan yapılmış en şiddetli saldırı" dedi.

Boko Haram örgütünün sorumlu tutulduğu saldırıda Borno eyaletinin başkenti Maiduguri yakınlarındaki pirinç tarlalarında çalışan tarım işçileri bağlanıp, boğazları kesilerek katledildi. İlk olarak tarım arazisi üzerinde 43 çiftçinin cansız bedenleri, boyunları kesilmiş bir şekilde bulundu. Hayatını kaybedenlerin sayısı daha sonra 110'a kadar çıktı.

15 kadının da kaçırıldığı gelen haberler arasında.

Çiftçilerin daha önce de, kendileri hakkında orduya bilgi verdiklerinden şüphelenen Boko Haram militanlarının hedefi oldukları belirtiliyor.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari "Çalışkan çiftçilerimizin Borno eyaletinde teröristler tarafından öldürülmesini kınıyorum. Tüm ülke bu anlamsız cinayetlerden sarsıldı. Düşüncelerim yas tutan ailelerle" dedi.