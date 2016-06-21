Çiftçiden itiraf: Eşim ve çocuklarım dahil 20 kişi öldürdüm!

Kolombiya'da ocak ayından bu yana gözaltında tutulan bir çiftçi, 20 cinayet işlediğini itiraf etti. Çiftçi, eşi ve 2 çocuğunu da öldürdüğünü söyledi.

Hürriyet’in haberine göre, Kolombiya Başsavcılık Ofisi, polisin, ocak ayında kaybolan Maria Gladys Arango'nun son olarak Jaime Ivan Martinez Betancurt'un çiftliğinde görüldüğünü tespit ettiğini, sorgulanan Betancurt'un Arango adlı kadın ile eşi ve iki çocuğu dahil 19 kişiyi daha öldürdüğünü söylediğini açıkladı.

Savcılık, Betancurt'un cinayetlerini son on yılda işlediğini tahmin ettiklerini, çiftçinin çoğunluğu kadın olan kurbanlarını öldürme nedeninin bilinmediğini aktardı.

Adli tıp uzmanlarının çiftlikte kurbanların kalıntılarını arama çalışmalarına başladığı bildirildi.