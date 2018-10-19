Çiftçi, yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde büyükbaş hayvan besleyerek ailesini geçindiren Cafer Topçu (61), yolda bulduğu bin 160 lirayı sahibine verdi.

Çaycuma ilçesi Yeni Mahalle’de büyükbaş hayvan besiciliği yapan Cafer Topçu, şehir merkezinde dolaştığı sırada yerde bir miktar para buldu. Cafer Topçu, parayı Çaycuma Belediyesi görevlilerine teslim etti. Belediyenin \'bir miktar para bulunmuştur\' şeklinde anonsunun ardından isminin açıklanmasını istemeyen bir kadın belediyeye gelerek paranın kendisine ait olduğunu söyledi. Belediyeden tutanak karşılığında parasını alan kadın, Topçu\'ya teşekkür ederek duyarlı davranışından dolayı tebrik etti.

Çiftçi emeklisi olduğunu ve süt satarak geçimini sürdürdüğünü anlatan Topçu, \"Evim, camiye yakın. Caminin önünden geçerken yerde parça parça halinde bir miktar paraya denk geldim. Sahibine ulaşmasını sağlayarak insanlık görevimi yerine getirdim. Bu paraya ben kesinlikle el süremem. Çünkü bu benden misliyle çıkar\" dedi.



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