Çiftçi 'tuta kelebeği'ne karşı alarmda

T24- Antalyalı çiftçi Güney Afrika'dan Türkiye'ye giriş yapan Tuta Absoluta zararlısı yani Tuta kelebeğine karşı alarma geçti. Önlem alınmazsa 5 yılda vereceği zarar 2.5 milyar avro olarak tahmin ediliyor.



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis üyesi, Deniz ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı, yaş meyve sebze ihracatçısı Hamdi Güneş, ürün ve kalite kaybına yol açan "Tuta Absoluta" zararlısına karşı önlem alınmaması halinde, önümüzdeki sezon Türkiye’nin sebze ihracatının çok büyük sıkıntılara gireceğini öne sürdü.



Hamdi Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de bir-iki yıldır görülen ve hızla yayılan, verim ve kalite kaybına yol açan "Tuta Absoluta" zararlısının Antalya’da da ortaya çıktığını ve seralarda hızla yayıldığını ve etkili olmaya başladığını bildirdi.



Yaş meyve sebze ihraç sezonunun sona ermesi nedeniyle bu dönem domates ihracatına pek zararı dokunmayan "Tuta Absoluta" zararlısının, önlem alınmaması halinde önümüzdeki dönem Türk yaş sebze ihracatını çok olumsuz etkileyeceğini iddia eden Güneş, ATSO olarak hazırladıkları bir raporu da geçtiğimiz günlerde Antalya’ya yaptığı ziyaret sırasında Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker’e verdiklerini kaydetti.







"Tuta Absoluta" zararlısına karşı kimyasal mücadele ve entegre mücadele yapılması gerektiğini anlatan Güneş, kimyasal mücadelenin beş yıllık maliyetinin dekar başına bin 366 TL, entegre mücadelenin maliyetinin ise bin 88 TL olduğunu kaydetti.



Bir çok ülkenin, bu zararlının kendilerine bulaşmasını önlemek için yurt dışından sebze meyve girişlerini ciddi şekilde denetlediğine işaret eden Güneş, Türkiye’den ihraç edilen özellikle domatesin bir kısmının da bu zararlı nedeniyle gümrük kapılarından döndüğünü hatırlattı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın bu konuyu gündemine almasını isteyen Güneş, şöyle konuştu: "Bu zararlının yurt içinde temiz bölgelere yayılmasını önlemek için tedbirler alınmalı, izole alanlar oluşturulmalıdır. Ülkemizin domates talebinin ciddi bir kısmını karşılayan Antalya’dan domates çıkışlarının denetim altına alınması, Tuta Absoluta’nın yayılmasını önlemek adına bir gerekliliktir. Zararlı ile mücadele için acilen harekete geçilmelidir. Aksi takdirde önümüzdeki yıllarda çok daha ciddi problemlerle yüz yüze kalınılması kaçınılmazdır."



"KRİZ MASASI KURULMALI"



"Tuta Absoluta" zararlısının görüldüğü illerde valiliklerin önderliğinde "Kriz Masası" oluşturulmasını öneren Güneş, bu masalarda çalışacak sorumlu teknik ekiplerin de bir an önce kurulması gerektiğini vurguladı. Güneş, şöyle devam etti: "Kriz masası tarafından oluşturulan ekipler durum tespiti yaparak Türkiye ve özellikle Antalya’da zararlı popülasyonunun haritası çıkarılmalı.



İlçelerde de kriz masası ve komisyonlar oluşturulmalı. Kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapılmalı. Zirai ilaç bayileri ve tarım danışmanları ile işbirliğine gidilmeli.



’Tuta Absoluta’ zararlısının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla çiftçi eğitim ve yayım projesinin kamu, sivil toplum örgütleri işbirliği içerisinde hazırlanması acilen planlanmalı. Bu projenin uygulanmasına yönelik bütçe oluşturulmalı.



MÜCADELE YÖNTEMLERİ



Bu zararlı ile mücadelede, çevre dostu böcek cezbedicileri, böcek kaçırıcıları, biyolojik mücadele etmenleri, tuzak ve feromonların kullanılmasını öneren Güneş, şunları kaydetti: "Mücadelede kullanılacak ürünlerin üreticiler tarafından daha ucuza alınması için devlet desteği verilmelidir. Bu destekler sadece örtü altı (sera) için değil, açık tarlada üretim yapılan yerler için de geçerlidir. Bu sezon itibariyle Tokat, Bursa gibi illerimizde açık alanlarda domates üretimine başlanacaktır. Bu alanlarda zararlıyı kontrol altına almak örtü altı dikim alanlarına göre daha zordur.



Dayanıklı çeşit geliştirme konusunda AR-GE çalışması başlatan yerli tohum firmaları ve tül, tuzak, feromon ve biyolojik mücadele yöntemleri konusunda AR-GE destekli üretim yapan firmalar desteklenmelidir.



Üretim sezonunun sona ereceği şu günlerde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bu atıkları üreticilerin nasıl imha edeceğini belirtmeli. Tarım İl Müdürlüğü sera atıkların imha edileceği yerleri yerel yönetimlerle birlikte belirlemeli, belediyelerin tespit ettiği yere üreticilerin sera atıklarını dökmeleri sağlanmalıdır.





ÇOK HIZLI YAYILIYOR



Güneş, bir kaç yıldır Türkiye’de görülmeye başlayan ve domateste büyük ürün ve verim kaybına yol açan "Tuta Absoluta zararlısının çok hızlı şekilde ülkenin dört bir yanına yayıldığını hatırlattı.



Antalya’nın geçen yıl sadece domates ihracatının 168 milyon dolar düzeyinde olduğuna işaret eden Güneş, "Önlem alınmazsa gelecek sezon ülkemiz ve Antalya ihracatının çok büyük sıkıntılarla yüz yüze kalması kaçınılmaz olacaktır.Tuta Absoluta zararlısına karşı önlem alınmaz ise beş yılda 2,5 milyar avrodan fazla zarar ortaya çıkar" dedi.



Akdeniz'i 2007'de vurdu Türkiye'yi tehdit ediyor.

- Tuta kelebeği ilk kez 1930'larda Güney Amerika'da ortaya çıktı.

- Akdeniz'e 2007'de İspanya'dan giriş yaptı.

- 2009 yaz sonları İzmir'de tespit edildi.

- Sonra bütün Güney bölgelerinde etkisini gösterdi.

- Tuta kelebeği günde 35 kilometre mesafe alabiliyor.

- 25 derece sıcaklıkta, 25 günde bir yumurta bırakıyor.

- Her yumurtası bir nesil yaratıyor.

- Özellikle domatesi seviyor.

- 4 aşamada kelebeğe dönüşüyor; yumurta, pupa, larva, ergin kelebek.

- Asıl büyük zararı larva aşamasında veriyor.

- Bitkinin sapı, yaprağı ve meyvesinde dokunun altına girdiği için yüzeysel müdahale etkili olmuyor. Bu nedenle de entegre mücadele gerekiyor.

- Entegre mücadelede hem kimyasal ilaçlar hem feromen tuzak, tülle kapatma ve yararlı böcekle müdahele gibi yöntemler birlikte kullanılıyor.

- Mücadeleye başladıktan sonra da etkisini yoldan yıla azaltıyor.

- Mücadele edilmemesi halinde en iyimser oranlarla zararı yüzde 20'yi bulabiliyor.

- Ürün domatesin üzerindeki delikli yapı, kelebeğin son etkisi olarak ortaya çıkıyor. Bu ürün kurtlu kabul ediliyor.

- Seralarda mücadele daha kolay ancak açık alanlarda tülle kapatma zorluğu var. Bu nedenle de açık alanlardaki zararı çok yüksek oluyor. Manisa, Çanakkale, Tokat, Konya, asmaya ve Çorum gibi ilerde domates daha çok açık alanda yetiştirildiği için zararın daha büyük olma olasılığı var. (domatesin daha çok açık alanda üretildiği Kuzey Afrika ülkelerinde tuta kelebeğinin zararının yüzde 70-80'leri bulduğu belirtiliyor.)

-Bir dönüm ekili alanda yılda yaklaşık bin 100 TL ek kimyasal ilaç kullanımı gerektiriyor. Diğer yöntemler de kullanıldığında bu maliyet bin 300 TL'ye çıkıyor.

- Bazı projeksiyonlara göre 180 bin dekar domates ekim alanında zararının yıllık 500 milyon TL'yi bulabileceği, mücadele maliyetiyle birlikte 750 milyon TL kayıp yaratacağı tahmin ediliyor.

- Mücadelede en etkili yöntemlerden birisi yararlı böcek kullanımı. Yararlı böcekler, doku altına sızmış larvaları hortumlarıyla emebiliyorlar.

Bir dönüm ekili alanda yılda yaklaşık bin 100 TL ek kimyasal ilaç kullanımı gerektiriyor. Diğer yöntemler de kullanıldığında bu maliyet bin 300 TL'ye çıkıyor.

- Bazı projeksiyonlara göre 180 bin dekar domates ekim alanında zararının yıllık 500 milyon TL'yi bulabileceği, mücadele maliyetiyle birlikte 750 milyon TL kayıp yaratacağı tahmin ediliyor.

- Mücadelede en etkili yöntemlerden birisi yararlı böcek kullanımı. Yararlı böcekler, doku altına sızmış larvaları hortumlarıyla emebiliyorlar.