Çiftçi Tower projede 15 metre ama uygulamada 180 metreye çıkartıldı

Boğazı gören arazilerde yapılaşma kısıtlaması olduğu halde, Zincirlikuyu’daki Çiftçi Tower projesi yüksekliğini 15 metre yerine 180 metreye, taban alanı kat sayısını da yüzde 87 seviyesine çıkardı. Bu durumun yasalara aykırı olduğunu söyleyen CHP’li Belediye Meclis Üyesi Taner Kozanoğlu, konuyu Büyükşehir Belediyesi gündemine taşıyarak, Kadir Topbaş’a “Buna neden izin verdiniz?” diye sordu.

Evrensel gazetesinin haberine göre, Boğaziçi alanı ve etkileme bölgesinde kalan Çiftçi Towers projesiyle, 46’şar katlı 180 metre yüksekliğinde iki adet konut kulesi inşa ediliyor.

Ancak bu bölgede yapılaşma kısıtlaması bulunuyor. 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na göre, bölgede en fazla 15.5 metre yüksekliğinde 5 katlı konut alanı inşa edilebiliyor. Ancak, Çiftçi Towers projesinde 180 metre yüksekliğinde iki rezidans kulesi yapılıyor.



Yine kanuna göre, taban alanı kat sayısının yüzde 15’i geçemeyeceği söyleniyor. Çiftçi Towers’ta ise bu oran yüzde 40’a çıkarıldı. Uygulanmasında ise, yüzde 87 seviyesine kadar yükseldi.

'Denetim ekipleri mühürledi mi?'

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP’li Avukat Taner Kozanoğlu, konuyu Belediye Meclisi gündemine taşıdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’tan yükseklikle ilgili soruların yanı sıra şu sorulara da yanıt vermesini istedi.

- Arazi için bugüne kadar imar planlarında İBB Meclisi onayıyla hangi değişiklikler yapılmıştır? İBB onayında dışında ilçe belediyesi tarafından plan notlarına hangi maddeler eklenmiştir?

- Bugüne kadar söz konusu projede İBB ekipleri herhangi bir denetim yapmış mıdır?

- Çiftçi Towers projesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi denetim ekipleri Kasım 2013’de mühürlemiş midir? Eğer mühürlenmişse iki ay sonra bu mühür hangi gerekçe ile sökülmüştür?