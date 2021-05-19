CHP Manisa Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, üretim maliyetlerinin artışı nedeniyle para kazanamayan çiftçilerin tarımı bıraktığını belirterek, "Çiftçi son 20 yılda 35 milyon dönüm tarım arazisini terk etti" diye konuştu.

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman Ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen açıklanan TMO Hububat alım fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TMO’nun 2021 yılı hububat alım fiyatlarının piyasa gerçekleriyle örtüşmediğini belirten Başevirgen, 2021 fiyatlarının geçen yılın fiyatlarının altında kaldığını söyledi.

"İktidar yabancı çiftçiyi zengin ediyor"

Başevirgen "Borsa’da 2.450 TL fiyata alıcı bulan makarnalık buğdaya 2.250 TL, 2240 TL’ye satılan arpaya 1750 TL alış fiyatı açıklamak akılla bağdaşmıyor. 330 dolar fiyat ile buğday, 275 dolar ile ekmeklik buğday, 280 dolar ile arpa, en az 5 dolar liman ve nakliye maliyetleri ile ithalata izin veren iktidar açıkladığı taban fiyatla kendi üreticisine verdiği değeri bir kez daha gösterdi. İktidar kendi çiftçisini değil yabancı çiftçiyi zengin etmeye devam ediyor" dedi.

Bekir Başevirgen, 2020 yılında tarım ithalatına 9.5 milyar dolar ödendiğine işaret ederek, "Son 20 yılda toplam tarım ithalatı 117 milyar dolara ulaştı. Açıklanan fiyatlarla TMO, yerli üreticiye vermediği desteği yabancı çiftçiye vereceğini söyleyerek yeni ithalatların sinyalini veriyor. ‘Paramız var ki ithal ediyoruz’ mantığı Türk çiftçisini bitiriyor.



İktidar, ithalata ödediği parayı yerli üreticiye vermemek için elinden geleni yapıyor. Bu sene yaşanan pandemi ve kuraklıktan dolayı yüzde 30 civarında ürün kaybı yaşanacağı da bilinen bir gerçek. Arzda oluşacak azalma, ithalatı tetikleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

"35 milyon dönüm tarım arazisi terk edildi"

Girdi maliyetlerindeki yüksek artış, pandemi, kuraklık ve don zararları, döviz kurundaki önlenemez yükseliş dikkate alındığında açıklanan fiyatların çiftçiyi memnun etmediğinin altını çizen Başevirgen, "Çiftçi eskiden en çok mazottan şikayet ederdi. Artık elektrik faturasından şikayet ediyor. Çünkü elektrik ve su önemli bir gider kalemi hâline geldi. Girdi maliyetleri sürekli artarken ürün fiyatları aynı oranda artmıyor.



Bu nedenle üretici bir süre sonra üretimden çekiliyor. Ektikçe zarar eden çiftçi son 20 yılda 35 milyon dönüm tarım arazisini terk etti. Üretim maliyetlerinin yüksekliğine karşı sattığından para kazanamayan üretici tarımı bırakıyor. Hem üretici hem de tüketici mağdur." ifadelerini kullandı.