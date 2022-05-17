Çiftçi ekmeklik buğdaya 5,75 TL istiyor

Adana Çiftçiler Birliği, 2022 yılı için buğday maliyetini kalem kalem hesaplayarak taban fiyat beklentisini açıkladı.

Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre 1 dekarda buğday net üretim maliyetinin 1.703,51 TL olarak hesaplandığı tabloda, dekar başına ortalama verim beklentisi de 400 kilogram olarak alındı.

Adana Çiftçiler Birliği'nin hesabına göre, 2022 yılı için 1 kilogram buğdayın üretim maliyeti 4 lira 26 kuruş olurken, hesaba çiftçinin yüzde 35 kârına denk gelen 1,49 TL de eklendiğinde desteklemeler hariç beklenen buğday taban fiyatı kilogram başına 5,75 TL olarak açıklandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), geçen yıl ekmeklik buğday için alım fiyatını kilogram başına 2.25 TL olarak açıklamıştı.

Tablo: Bloomberg HT