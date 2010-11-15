-ÇİFTÇİ EKİYOR, FARE BİÇİYOR YOZGAT (A.A) - 15.11.2010 - Türkiye'nin önemli tahıl bölgelerinden Yozgat'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yeşermeye başlayan tahıl tarlaları tarla farelerinin istilasına uğraması bölge çiftçisini şimdiden düşündürmeye başladı. Yozgat Genç Sanayici İş Adamları Derneği (YOGSİAD) Başkanı Ayhan Çelik, yaptığı açıklamada, geçen yıl tarla faresi nedeniyle ürün alamayan çiftçilerin mağduriyetlerinin önlenebilmesi için toplu mücadele çalışması yapılması gerektiğini belirterek, çiftçinin ferdi olarak yaptığı mücadele çalışmalarının geçici çözüm olduğunu, kesin çözümün ise tarım sektöründe faaliyet gösteren tüm kuruluşların ortak bir eylem planı hazırlayıp, uygulamaya koymasıyla mümkün olabileceğini belirtti. Çiftçinin hasat döneminde ürünü kaldırıp, yeniden ekime başladığı şu günlerde tarla faresi popülasyonunun çok fazla olması nedeniyle zor durumda olduğuna dikkat çeken Çelik, bölge çiftçisinin geçen yıl yaşadığı fare kabusunu bu yıl da yaşamaya başladığını anlattı. Ayhan Çelik, ''Geçen sene ürün tarlada biçim zamanında fare mücadelesi başlamıştı, başarılı olmadığı için bu yıl hasada 8 ay varken fare tekrar çıktı. Çiftçi ekinini ekti, yeşerir yeşermez fare ile mücadele başladı'' dedi. Tarla faresi ile mücadelede zirai ilaçların kullanılmasının doğanın dengesinin bozulmasına neden olduğuna da dikkat çeken YOGSİAD Başkanı Çelik, şöyle konuştu: ''Bu milli ekonomiye zarardır, ülkemize, çiftçimize zarardır. Tarım İl Müdürlüğü, Ziraat Odaları, Ticaret Borsaları işbirliği ile toplu mücadele yapılması gerekir. Herkesin kendi başına bilinçsiz mücadelesi yerine teknik ve bilinçli bir mücadele yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu toplu bir mücadele isteyen bir olaydır, doğa dengesi bozulmadan bu mücadelenin yapılması gerekir. Çünkü çiftçi kurak arazide fare ile mücadele edemiyor, verim alamıyor. Geçen yıl fare yüzde 30-40 zarar verdi. Bu yıl ise daha biçilmeden yüzde 80'lere varacağını gösteriyor. Çiftçinin tek beklediği şey şuanda karın yağması veya sis olup farenin ölmesi. Havaların iyi gitmesiyle çiftçi umutsuz durumda.'' -''ÇÖZÜM ALTERNATİF ÜRÜNDE''- Tarla faresi ile mücadelenin diğer bir formülünün ise çiftçinin alternatif ürünlere yönlendirilmesi mümkün olduğunu ifade eden Çelik, tarla faresinin çoğalmasında buğday ve arpa ekiminin yaygın olmasından kaynaklandığını anlatarak, açıklamasını şöyle tamamladı: ''Tarla faresi ile mücadele çalışmalarından sonuç alınamıyorsa o zaman çiftçi alternatif ürüne yönlendirilmelidir. Mesela kurak arazide aspir ekiminin yaygınlaştırılması gerekir. Çünkü aspire fare zarar veremez ama buğdaya arpaya zarar verebiliyor. Pancara zarar veremez fare. Kurak arazide aspir, ayçekirdeği ürünlerini yaygınlaştırılmalı. Sulu arazide de alternatif olarak soğan, patates, pancar üretimi yapılmalıdır. Yerköy'ün bu yıl pancar kotası 250 tondu şuanda pancar kotasını yüzde 70 kestiler. Kotayı arttırıp, vatandaşı buğday ekiminden çekmek gerekli. Bu sulu arazilere buğday ekiliyor. Sulu arazide buğday ekiminin kaldırılması gerekir, alternatif ürüne yönlendirilmesi gerekir.'' Yozgat'ta en fazla tahıl üretiminin yapıldığı Yerköy ilçesindeki çiftçilerden Çakırhacılı köyünden Duran Yiğit, tarla faresi ile mücadele konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadıklarını belirtirken, aynı köyden Battal Çelik, geçen sene fareler ile mücadele edemediklerini, verilen mücadele ilaçlarının etkili olmadığını ileri sürdü. Karacaahmet köyü Muhtarı Hasan Yılmaz, ekime başladıklarını ancak kendilerinin ekimi tamamlayıp, yeşermeye başladığında farelerin zarar vermeye başladığını vurgulayıp, ''Biz ekiyoruz fareler bizden önce biçiyor'' şeklinde konuştu. Akpınar köyünden Muammer Arslan ise tarla farelerinin erken çıkması nedeniyle bu yıl mahsul alma konusunda şüphelerinin bulunduğunu anlattı.