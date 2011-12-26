-Çiftçi de ''Mavi Tünel'' sevinci -Konya Ovası'nı suyla buluşturacak Mavi Tünel'in açılması, çiftçileri sevindirdi -TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Hepokur: ''100 yıllık rüya gerçekleşti, çok mutluyuz. Hem ülkemiz hem çiftçi için çok önemli bir proje. Konya için olmazsa olmaz gerçekleşti'' -Konya Merkez Selçuklu Ziraat Odası Başkanı Çöklü: ''Osmanlı Devleti'nin son döneminden itibaren Konya gündeminde olan Mavi Tünel Projesi nihayet tamamlanmıştır'' (fotoğraflı) KONYA (A.A) - 26.12.2011 - Mürsel Çetin/Önder Felek- Konya Ovası'nı suyla buluşturacak Mavi Tünel'in açılışının gerçekleştirilmesi çiftçileri sevindirdi. Konya Ovası'nı suyla buluşturacak ''100 yıllık rüya'' Mavi Tünel Projesi, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katılımıyla 23 Aralık 2010'da açıldı. Mavi Tünel projesiyle, Akdeniz'e boşalan Göksu Havzası'ndaki suyun, 414 milyon metreküplük bölümünün Konya'ya aktarılması, bu suyun tarım alanlarının sulanmasında ve Konya'nın içme suyu ihtiyacının karşılanmasında kullanılması hedefleniyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hepokur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya Ovası'nı suyla buluşturacak ''100 yıllık rüya'' Mavi Tünel'in açılışını sevinçle karşıladıklarını söyledi. Mavi Tünel'den, nisan ayında ovaya suyun verilmesini beklediklerini ifade eden Hepokur, ''100 yıllık rüya gerçekleşti, çok mutluyuz. Hem ülkemiz hem çiftçi için çok önemli bir proje. Konya için olmazsa olmaz gerçekleşti'' dedi. Hepokur, Konya Ovası'nda çok şeyin değişeceğini dile getirerek, şunları kaydetti: ''Konya'nın nem oranı artacak ve hava 3-5 derece ısınacak. Ürün deseni değişecek ve daha kaliteli ürün yetişecek. Konya Ovası'nda yetiştirilen ürünlerin yüzde 90'ı sanayi ürünü. Ancak kalite düşük olduğundan yemlik olarak değerlendiriliyor. Projeyle ürünlerin kalitesi artacak ve daha çok sanayide değerlendirilecek. Yemlik ürünlerde ise azalma olacak ve kazanan çiftçi olacak.'' Suyun ovaya verilmesiyle barajların dolacağını ve yeraltı suyunun zenginleşeceğini vurgulayan Hepokur, 100-150 metreden temin edilebilen suya 20-30 metreden ulaşılabileceğini, ciddi bir enerji tasarrufu sağlanacağını belirtti. Hepokur, projenin tek başına Konya Ovası'ndaki su problemini çözemeyeceğine dikkati çekerek, vahşi sulamadan bir an önce vazgeçilmesi, ürün desenine göre sulama yapılması ve çiftçilerin eğitilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. -Konya Merkez Selçuklu Ziraat Odası Başkanı- Konya Merkez Selçuklu Ziraat Odası Başkanı Faruk Çöklü ise Konya Ovası'nın 100 yıllık hayali olan Mavi Tünel Projesi'ni hayata geçiren AK Parti Hükümetine Konya çiftçisi adına teşekkür etti. Çöklü, Konya'nın dünyadaki en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu belirterek, Ova'daki ekilebilir arazilerin sadece yüzde 15-20'sinde sulu tarım yapılabildiğini anlattı. Buna paralel olarak son yıllarda sıkça gündeme gelen kuraklığın çiftçinin en büyük problemi olduğunu, tarımsal sulama konusunda hazırladıkları bir raporu da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına sunduklarını ifade eden Çöklü, bu noktada Mavi Tünel Projesi'nin Konya Ovası'nda üretim yapan çiftçi adına büyük önem taşıdığını vurguladı. ''Osmanlı Devleti'nin son döneminden itibaren Konya gündeminde olan Mavi Tünel Projesi nihayet tamamlanmıştır'' diye konuşan Çöklü, şunları kaydetti: ''Yukarı Göksu Havzası'nın Akdeniz'e boşalan sularının Konya Ovası'na aktarılmasını sağlayacak projenin tamamlanmasıyla 100 yıllık rüyamız gerçeğe dönüşmüştür. Bu konuya gereken ilgiyi göstererek projeyi bizzat takip eden başta Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, bürokratlarımıza, kent yöneticilerine ve AK Parti Konya İl Teşkilatına teşekkür ediyorum. Şimdi Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Ovası'na akıtılacak yıllık 414 milyon metreküp suyun gelebilmesi için projeye bağlı olarak geliştirilen Bağbaşı Barajı, Bozkır Barajı ve Afşar Barajı'nın tam anlamıyla faaliyete geçmesini bekliyoruz. Konya Ovası'nı Sulama Projeleri'nin (KOP) diğer merhalelerinin de ivedilikle tamamlanmasını istiyoruz.'' KOP İdaresi Başkanlığının Konya'da kurulmasının hükümetin Konya tarımına verdiği önemi gösterdiğine dikkati çeken Çöklü, ''KOP eylem planının hayata geçirilmesi ve sulanabilir tarım arazilerinin artırılması en önemli beklentilerimiz arasındadır'' dedi. Çöklü, sulama probleminin ortadan kaldırılması noktasında ovadaki yeraltı suları ile yüzey sularının, sulu tarım yapan üreticiler tarafından eşit miktarda kullanımının önünün açılması gerektiğini de sözlerine ekledi. (ÖND-MRS-OSM)