Çiftçi borçlarına 'kuraklık' ertelemesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, kuraklıktan etkilenen çiftçilerin borçlarında bir yıllık etelemeye gidileceğini söyledi. Bakanın açıklamasına göre bu aftan sadece kuraklıktan etkilenen illerdeki çiftçiler faydalanabilecek.

Yaşanan kuraklık nedeniyle zor günler geçiren çiftçilere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'den müjdeli bir haber geldi.

Eker, kuraklık yaşanan bölgelerde çiftçi borçlarının 1 yıl süreyle erteleneceğini duyurdu.

İl tarımının değerlendirileceği 'ortak akıl toplantısı'na katılmak üzere Muş'a giden Eker, valilik ziyareti sırasında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Kuraklıktan etkilenen çiftçi için af hazırlandığını kaydeden bakan, şunları söyledi:

''Bu af Bakanlar Kurulu'nda imzaya sunulmuş durumda. 1 yıllık bir erteleme söz konusu. Çünkü kuraklık bu sene Doğu ile Orta Anadolu'da etkili oldu. Bu dönemsel bir kuraklık. Belirli zamanlarda yağış olursa bize çok büyük bir faydası olmaz.

Nisan ayı bitkilerin büyüdüğü ve kardeşlenme yaptığı dönemdir. O dönem yağmur yağmazsa, o bitki sap üzerinde büyür ve bunun yem bitkileri üzerinde olumsuz etkileri olur. Özellikle bu bölgede kuraklıktan zarar gören çiftçinin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçları ertelenmesiyle ilgili bin af hazırlandı.

Hazırlanan af Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Çok kısa bir sürede sonuç açıklanacak. Bu aftan kuraklıktan etkilenen iller faydalanacak.''