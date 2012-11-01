'Çiftbaşlılık' polemiği sonrası ilk görüşme

"Çiftbaşlılık" polemiği sonrası Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan, ilk kez biraraya geldi. Gül ve Erdoğan'ın görüşmesi 1 saat 10 dakika sürdü.



Olaylı 29 Ekim yürüyüşü sonrası Başbakan ve Cumhurbaşkanı'ndan, barikatların kaldırılması konusunda gelen açıklamalar "siyasette çiftbaşlılık" polemiğine dönüştü.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün "olağan haftalık görüşme"de biraraya geldi.

"Çiftbaşlılık" polemiği sonrasında Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü.

Başbakan Erdoğan, olaylı Cumhuriyet yürüşünde barikatların kaldırılması konusunda talimatı kendisinin vermediğini belirterek, "Cumhurbaşkanının da böyle bir talimat verdiğini inanmıyorum" demişti.

Erdoğan, "Bugüne kadar ülkeyi çift başlı bir yönetimle getirmedik, çift başlı yönetimle bu ülke biyere varmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Gül ise şunları söylemişti;

"Cumhuriyet Bayramı'nın nezih bir şekilde kutlanmasıyla ilgili yetkililerin dikkatini çekmemden daha doğal bir şey olmaz.

Ayrıca çift başlılık gibi bir şey de olmaz. Memleket idaresinde çift başlılık doğru değildir. Böyle bir şey zaten söz konusu değildir."