Çift prim ödeyene yüksek emekli maaşı

T24- Artık isteyen hem Bağ-Kur'lu hem SSK'lı olup çifte prim ödeyerek emekliliğinde yüksek maaş alabilecek.



Emekliliğinde rahat etmek isteyenler için önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Artık isteyen hem Bağ-Kur'lu hem SSK'lı olup çifte prim ödeyerek emekliliğinde yüksek maaş alabilecek.

Uygulamanın ayrıntılarını anlatan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Emin Zararsız, özel bir şirkette SSK'lı çalışan bir kişinin aynı zamanda işyeri açıp Bağ-Kur'lu olarak kendi adına prim ödeyebileceğini söyledi. Bu kişi iki kat prim ödediği için emekli maaşı iki asgari ücretten hesaplanacak. Böylece en yüksek emekli maaşı tavanını yakalayabilecek.

Zararsız, torba yasa ile getirilen düzenlemeyle bir kişinin SSK'lı olması durumunda esnaf kaydını iptal etme zorunluluğunun kalktığını söyledi. Böylece SSK'lı çalışmaya başlayan biri, Bağ-Kur'unu iptal etmek zorunda kalmayacak.

Zararsız, düzenlemeyle ilgili şu bilgileri verdi: "Sigortalılıkların çatışmasıyla ilgili temel bir parametre değişikliği yaptık. Torba yasa ile 4-a (SSK'lı) ve 4-b (Bağ-Kur'lu) çatışmasında 4-a'nın esas alınacağı ancak 4-b'den de prim ödenebileceği getirildi. Bir kişi hem bir yerde işçi olarak çalışıyor olabilir hem de aynı zamanda kendi adına bakkal dükkânı işletiyor olabilir. İşçi olarak çalıştığı için primi aradan yatacaktır. Ancak bakkal dükkânı işlettiği için oradan kazandığına karşılık ilave bir prim yatırabilmeli ki daha yüksek emekli maaş alabilsin. Ama bizim mevzuat buna izin vermiyordu. Şimdi ise 4-a'lı olarak çalışmaya başladıktan sonra bakkal dükkânından elde ettiği gelir karşılığında da her ay prim yatırabilecek. Bu, kişinin emekli olurken daha yüksek emekli maaşı almasına imkân verecek. İki tane asgari ücret düzeyinde prim yatmış olacak. Emekli olurken tek asgari ücretten emekli maaşı hesabı yerine iki asgari ücret üzerinden emekli maaşı hesaplanacak. Daha yüksek emekli maaşı alacak."

20.7 milyarlık yapılandırma

Zaman'ın haberine göre, kurumun alacaklarını yapılandırmaya ilişkin de bilgi veren Zararsız, yapılandırmadan kurumun tahsil edeceği rakamın şu ana kadar 20,7 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Kasaya giren para ise 1 milyar 4 milyon lira oldu. Başvuranların sayısı da 1 milyon 475 bine ulaştı. Gelen paranın nereye harcanacağı şeklinde soru ile karşılaştıklarını belirten Zararsız, "Açığı olan bir kurum için bu soru anlamsız. Açık veren kurumun gelen parayla fon oluşturması mümkün değil. Açık finansmanı için Maliye'den daha az para istemiş olacağız. Hem bizim hem de Maliye'nin yükü azalacak." ifadelerini kullandı.

Prim affından yararlanan vatandaşları cari dönem ödemelerini geciktirmemeleri konusunda uyaran Zararsız, "Cari dönem borçlarını ödemezlerse yapılandırma bozuluyor. 2 kez atlayabilirler, üçüncü yapılandırmanın bozulduğunu unutmasınlar." diye konuştu.